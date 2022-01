Baja INE spots de Morena

Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena bajar del aire dos spots del precandidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, por considerar que realiza campaña adelantada.

Rumbo a las elecciones en seis entidades del país, en junio próximo, consejeros advirtieron que los partidos continúan realizando trampas y simulaciones para hacer proselitismo abierto en periodo de precampaña, cuando está prohibido al ser un contendiente único.

La Comisión de Quejas del INE ordenó bajar de inmediato dos spots de Villarreal, en los que afirma ser precandidato único, resume su trayectoria política, asegura que trabajará por Tamaulipas e indica que de "sur a norte" la transformación llegará.

El consejero Ciro Murayama advirtió sobre la necesidad de una jurisprudencia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que modifique el modelo de las precampañas, pues la legislación es clara al afirmar que dicha etapa es para transparentar la competencia de aspirantes al interior.

Sin embargo, en el caso de Morena ese proceso ya pasó, pues en diciembre eligió a quienes serán sus próximos candidatos a las seis gubernaturas, e incluso, en el spot, el propio Villarreal se presume como precandidato único.

"Si se declaran improcedentes las medidas solicitadas, es una vía para que cualquier partido, y lo digo con toda claridad, no importa el partido, lo que me preocupa es que en lo sucesivo estemos avalando como autoridades el adelanto de las campañas, de las contiendas, no propiciando la vida política al interior de los partidos", indicó Murayama.

Por su parte, la consejera Adriana Favela recordó que en los últimos años los partidos recurren a simulaciones para posicionar a quienes serán sus candidatos en etapa de precampaña.

Sin embargo, dijo, el Tribunal Electoral ha abierto la puerta para que los precandidatos únicos aparezcan en spots, como sucedió en el proceso 2021 con el entonces aspirante Alfonso Durazo, en Sonora, a quien el INE prohibió aparecer en promocionales, pero la Sala Superior lo avaló.

Su homóloga, Claudia Zavala, recalcó que desde el 2016 la Sala Superior ha dejado claro que la difusión de la trayectoria, la imagen, la voz y la plataforma de un precandidato no puede proyectarse más allá del universo de los electores que definirán su ratificación.

En los spots, aclaró, llevan la leyenda "mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones", sin embargo, se transmite en canales y estaciones abiertas a todos los ciudadanos.

"¿Se estará dirigiendo al interior del partido? Yo creo que no, se está refiriendo a la ciudadanía. ¿De verdad se refiere a quien dice, a la Comisión Nacional de Elecciones? Me parece que se dirige al público", indicó.

"Desde el 2016 se ha venido tratando el tema, los fraudes, la simulación que se ha hecho, y vale la pena insistir sobre qué se va a poder hacer y qué no, para no adelantar los tiempos, las campañas. Este tipo de casas sí tienen efecto en la equidad".

Como ha hecho en otros casos similares, Zavala insistió en que los spots de los partidos en precampaña deberían ser para transparentar a sus militantes cómo eligen a sus candidatos, no posicionarlos antes de tiempo.

De acuerdo con el calendario electoral, en Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Aguascalientes la campaña inicia el 3 de abril; en Durango 10 días después; y en Quintana Roo, el 18 de ese mismo mes.