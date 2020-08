Sader no se disculpará con Semarnat: Villalobos

Ciudad de México— El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Victor Manuel Villalobos, dijo que no se disculpará con Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

"Ese tema de esa disculpa públicamente, pues me enteré porque fue un tuit, pero después vi que lo habían bajado. Yo no he recibido ninguna solicitud formal respecto a esa disculpa que la verdad es que la Secretaría no la tiene que dar porque esto es un decreto presidencial", expuso.

En conferencia de prensa vespertina realizada en Palacio Nacional, el titular de Sader indicó que no se le ha pedido formalmente una disculpa pública.

La exigencia de la disculpa surgió luego que Sader subiera a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto de decreto presidencial sobre el herbicida glifosato.

Posteriormente, se filtró un audio en el que el Secretario Toledo acusa a Villalobos de favorecer agronegocios y truena contra la Cuarta Transformación al acusar contradicciones.

Villalobos repitió lo dicho en la mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que hay lugar en el Gabinete para las diversas opiniones y advirtió que lo principal es apoyar la Cuarta Transformación.

"Como bien señalaba el señor Presidente en la mañana, y creo que es importante reiterar que en el seno del Gabinete hay opiniones diferentes", expuso.

"El Presidente ha permitido y ha favorecido que haya este diálogo, que haya esta discusión porque a partir de ella, y finalmente del Presidente, como autoridad máxima y como obviamente nuestro líder, él finalmente toma las decisiones que considere más importantes en función de los argumentos que pueda uno presentar en el seno de nuestra reuniones con el Presidente".

Habla sobre polémico herbicida

Al ser cuestionado sobre cuáles eran sus prioridades al frente de la Sader, el Secretario destacó tres pilares en su gestión.

Primero, dijo, el incremento de la productividad para garantizar la alimentación a la población creciente; después, la agricultura sustentable y responsable respecto a los recursos naturales, así como la agricultura inclusiva.

"La Cuarta Transformación está abocada a apoyar a los pequeños y muy pequeños productores (...) y es el destino de aquellos que han estado olvidados por muchos y muchos años", respondió.

Sobre el tema del glifosato, pidió tomar en cuenta que se habla de una agricultura sustentable "y para eso tenemos que tener prácticas agrícolas que nos permitan incrementar la producción con el menor daño ambiental posible".

"De ahí que el uso de los agroquímicos en una forma técnicamente adecuada beneficia la producción. Cuando esto se maneja mal, como cualquier otro producto obviamente daña, ya sea el ambiente, ya sea el agua o bien inclusive la salud humana", explicó.