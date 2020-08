Ofrece AMLO restituir tierras y agua a pueblo yaqui

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a pueblos yaquis cumplir sus demandas de restituirles tierras y agua.

"Hay muchas formas de resolver, desde la restitución, por mandamiento presidencial, con pago de indemnización, hasta recuperar lo que son terrenos nacionales que deben de formar parte de las tierras de los pueblos", dijo ante los habitantes de Vícam.

"Esto mismo se tiene que hacer con respecto al agua, en la resolución del general venía también lo de la dotación del agua, hay que ver dónde está el agua, quién la está usufructuando y qué solución se va a dar a este tema, eso lo tiene que ver la Conagua".

Asimismo, el mandatario federal anunció que se va a constituir formalmente una comisión de justicia.

"Esta comisión va a estar integrada por todos estos funcionarios, yo voy a presidirla la Comisión para la Justicia de los Pueblos Yaquis y mi suplente va a ser Adelfo Regino", informó.

El Presidente confió en encontrar una solución ante obras como el gasoducto, al que se oponen los pueblos de la región.

"Tenemos que llegar a acuerdos porque pierde México. El presupuesto, no es dinero del Gobierno, es dinero del pueblo, entonces por eso sí nos van ayudar para que se llegue a acuerdos, no le hace que se tenga que desviar el gasoducto, pero lo tenemos que conectar, porque si no estamos pagando multas a estas empresas, algunas extranjeras, muchas de ellas asociadas con ex funcionarios y políticos corruptos de México", expresó.

La tribu demanda que se les indemnice por el paso de 93 kilómetros de vía ferroviaria de la empresa Ferromex; la vía federal 15, la cual llega hasta Estados Unidos; el poliducto de Pemex Guaymas-Obregón y la fibra óptica de Telmex.

Asimismo, exige que la Comisión Federal de Electricidad les pague por las torres levantadas en sus tierras.

Otras de las principales inconformidades es el desabasto de agua que genera el Acueducto Independencia, construido en 2013, y la tubería Yaqui-Guaymas.