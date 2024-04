Riña y disparo generan caos en antro de Feria de San Marcos

Durante la madrugada de este sábado, en la Feria de San Marcos, Aguascalientes, el pánico se desató entre los asistentes tras una riña en un establecimiento de la zona de antros, acompañada del sonido de un disparo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 3:00 horas de hoy, en el bar "El Ruidoso", donde los asistentes lanzaron botellas al aire e iniciaron una trifulca durante la actuación de Chicho Castro.

En redes sociales, hay videos que muestran a personas gritando y corriendo por las calles; algunas se tiraron al suelo para protegerse tras oír una detonación. Elementos de la Policía del estado intervinieron y resguardaron a los asistentes detrás de las patrullas.

"¡Hay balazos en el Ruidoso!", "¡Todos abajo!", "¡Hey, agáchense!", se escuchó en las grabaciones, y algunos asistentes fueron captados con crisis nerviosa en este evento de la capital de la entidad, donde se implementó un intenso operativo policial.

Al sitio, se apersonó Manuel Alonso García, Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, quien informó que por este incidente se detuvo a 30 personas, no hubo lesionados y se investiga si la detonación fue hecha por uniformados para contener la riña.

"Estos sujetos empezaron a reñir con otro grupo de personas, empezaron a arrojarse botellas para agredirse. Se escuchó probablemente una detonación, pero no sabemos si fue una detonación de advertencia de alguna autoridad, pero entre ellos no hubo, adentro no hubo ninguna (herida)", confirmó.

"Hay mucha gente que salió corriendo de aquí de este lugar (...) solamente hubo botellazos al interior. Saldo blanco. Lo digo categóricamente, afortunadamente la intervención oportuna de la Policía evitó que no tengamos una situación de una persona lesionada y por supuesto sí personas detenidas", agregó.

El mando indicó que el antro fue clausurado por personal del Ayuntamiento debido a su falta de controles de seguridad.

"Ya Reglamentos va a proceder a la clausura (...) si no tienen controles ellos al interior de seguridad, es una responsabilidad de ellos", acotó.

Manuel Alonso García refirió que a las personas detenidas como responsables de esta riña, no se les halló con drogas o armas de fuego o blancas.

"Estaremos presentando a estas personas a la justicia municipal y algunas personas probablemente a la Fiscalía".