Revisan otra vía para prisión preventiva

Ciudad de México— El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció lo que podría ser una tercera vía para el análisis de la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa: modificar el Artículo 16 constitucional en lugar del 19.

En conferencia luego de concluir la reunión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recordó que esta es una propuesta emanada de organismos de derechos humanos y especialistas que participaron en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados.

"Los organismos de la sociedad civil, de derechos humanos, nos hicieron un planteamiento de una tercera vía, que era en lugar de modificar el 19, modificar el Artículo 16, para que en lugar de que hubiera prisión preventiva oficiosa fuera prisión preventiva justificada", indicó.

Advirtió que, antes de tomar una decisión al respeto, es necesario conocer la opinión del Gobierno federal, por lo que ya están en contacto con la Secretaría de Gobernación.

"Estamos revisando la opción del 16, también necesitamos conocer la opinión del Gobierno, lo que genere consensos, es una reforma constitucional, tenemos que ir a dos terceras partes", agregó.

El presidente de la Jucopo indicó que si bien aún no hay consenso ante esta propuesta, la misma plantea ventajas.

Una de ellas, agregó, es que será el juez quien determine si un presunto culpable es privado de la libertad o no, lo que no vulnera la presunción de inocencia.

"La ventaja que tiene este mecanismo es que la decisión de la prisión preventiva estaría dictaminada por un juez en otras condiciones, pero habría garantía de que todas las personas detenidas por esos delitos necesariamente tienen que ser presentada ante el juez, para que el juez determine su prisión preventiva justificada", explicó.

Delgado detalló que otra vía es que se suba al Pleno la propuesta presidencial, la cual integra tres delitos más -corrupción, uso electoral de recursos públicos y robo de combustible- al catálogo de prisión preventiva oficiosa establecida en el Artículo 19 constitucional y que, por la vía de las reservas se vayan agregando ilícitos.

El otro camino, agregó, sería presentar al Pleno la minuta envida en diciembre pasado por el Senado de la República, el cual contempla nueve delitos más que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El legislador indicó que Morena buscará que la discusión y eventual votación de la reforma se lleve a cabo el próximo jueves.

"Estamos todavía negociando con los grupos parlamentarios, es una reforma constitucional, necesitamos dos tercios de los votos, por lo tanto, tenemos que construir un acuerdo político amplio, para que ésta pueda transitar en el Pleno. Tentativamente podríamos ir al Pleno el jueves, todavía no es seguro, pero vamos a intentarlo", reiteró.

Informó que el próximo miércoles se reunirán en el Senado las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras a fin de unificar criterios sobre este tema.

El morenista dijo que el reto de esta reforma constitucional es encontrar el punto de equilibrio que brinde instrumentos para mejorar la persecución de delitos y garantice el respeto de la presunción de inocencia.