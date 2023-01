Revira Ebrard a Pompeo: no avalamos tercer país seguro

Ciudad de México .- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que no aceptó la propuesta del ex secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre que México se convirtiera en un tercer país seguro y aceptara a los miles de migrantes que fueran rechazados por Estados Unidos.

En un posicionamiento hecho público luego de que Pompeo en su libro de memorias señalara que tuvo una reunión secreta con el canciller y éste avaló la propuesta de la Administración de Donald Trump, Ebrard sostuvo que no cedió a la presión de los estadounidenses.

PUBLICIDAD

"La postura del gobierno de México fue y continúa siendo la de rechazar la firma de un acuerdo bilateral que nos comprometa de manera permanente. Por el contrario, se ha partido de la base de que EE.UU. asuma sus decisiones en materia migratoria y México conserve su potestad soberana de reaccionar a dichas medidas de manera independiente, caso por caso y acorde a nuestras propias consideraciones, como nuestra tradición de asilo y protección, motivo por el cual se decidió no iniciar la repatriación de solicitantes de asilo provenientes de EE.UU, tal y como la Cancillería informó a la opinión pública el 20 de diciembre de 2018", señaló.

Ayer se dio a conocer en Estados Unidos el libro de Pompeo, en el que el ex funcionario asegura que el programa "Quédate en México" fue avalado por Ebrard, quien solo puso como condición que no se informara públicamente que la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador había aceptado participar en él.

"El plan de Ebrard era simple: México aceptaría en privado permitir que Estados Unidos devolviera a casi todos los migrantes que transitaban por México a Estados Unidos para solicitar asilo. Su principal petición fue la siguiente: él no firmaría nada y no habría ningún anuncio público sobre este plan", escribe Pompeo.

Ebrard dijo que, efectivamente, sostuvo la reunión con Pompeo dos semanas antes de que asumiera el cargo de Canciller y escuchó los planteamientos del estadounidense sin comprometer la política migratoria mexicana.

"En la reunión referida por Pompeo el 15 de noviembre de 2018 en Houston, contrario a lo que se ha señalado por personas ajenas a la discusión, el propio ex secretario confirma que no se aceptó acuerdo alguno, sino que se escuchó la posición estadounidense de cerrar por completo los puertos de entrada y devolver a los solicitantes de asilo a la frontera sin nuestra cooperación. Esto, si no se aceptaba un acuerdo de tercer país seguro", refirió.

El Canciller aseguró que México ha implementado una política migratoria de acuerdo a sus principios y ha externado a Estados Unidos la necesidad de invertir en el sur de México y en el norte de Centroamérica para impulsar el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes.

"La postura de México sigue invariable: hay que atender las causas de raíz de la migración, fundamentalmente la pobreza, y crear vías regulares y seguras de movilidad, como se ha logrado ahora con la administración del presidente Joseph Biden, con el resultado de ordenar y humanizar la migración", indicó.