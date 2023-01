Truena AMLO por dicho de hijo de periodista asesinado

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tronó durante su conferencia mañanera cuando el hijo de un reportero asesinado le recordó el saludo que le dio -en 2020- a María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Con todo respeto, no nos estamos chupando el dedo", soltó.

La respuesta del Mandatario federal provocó que la organización Artículo 19 acusara estigmatización y advirtiera sobre el riesgo que enfrenta la familia del comunicador.

Hace unos días, Jorge Sánchez, hijo Moisés Sánchez, periodista asesinado en Veracruz, reclamó en la mañanera que no se ha hecho justicia a ocho años del crimen, por lo que solicitó la intervención del Gobierno federal y una audiencia con el Mandatario.

En respuesta, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ofreció recibir a las personas inconformes y aseguró que ya había entrado en contacto con la Fiscalía de Veracruz para hacer la revisión de este y otros casos.

Sin embargo, este jueves, en la mañanera, Jorge Sánchez insistió que su caso permanece en completa impunidad y, ante la falta de respuesta para sostener una reunión con el presidente, le dijo que "a lo mejor" para él no son tan importantes como la mamá del "Chapo".

"Esperaba que hubiera a lo mejor algo más referente a la impunidad, de que ya no hay impunidad, deseo, señor presidente, si desea recibirnos, creo que es necesario que conozca el sentir, lo que hemos pasado, a lo mejor no somos tan importantes para usted", expresó.

"No está aquí la mamá del Chapo ¿no?, pero creo que nosotros sí, es necesario que conozca nuestro sentir, (el) porqué la lucha de venir a decirle que nuestros casos están en la impunidad, ya sabemos lo que hay en la carpeta, no hay nada, no hay ningún avance".

El comentario sobre Loera Pérez molestó a López Obrador, quien le dijo al joven que el mismo argumento sobre la madre del capo es el que utilizan sus adversarios para tratar de "igualarlo" con políticos del pasado.

El presidente también aseguró que no es farsante ni se presta a la manipulación, y que "todos" son atendidos por convicción y humanismo.

"Es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones, nosotros no somos farsantes y actuamos con honestidad y con humanismo. Y cuando tú hablas de la mamá del Chapo, pues esos son los argumentos, te lo digo con todo respeto, de nuestros adversarios. Lo de que me bajé a saludarla, ya con ese hecho, tratan de igualarme, ¿no?", expuso.

"¿Que por qué no escucho, atiendo a los familiares de víctimas? Todo el tiempo los estoy escuchando, es que yo ando abajo, siempre, a ras de tierra y recogiendo los sentimientos de la gente y también no me presto a la manipulación. Entonces, con todo respeto, no nos estamos chupando el dedo, entonces, manipulación no, justicia sí".

En marzo de 2020, durante una visita a Badiraguato, Sinaloa, López Obrador fue captado saludando de mano a Loera Pérez, madre del ex líder del Cártel de Sinaloa. "Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta", le dijo el Mandatario.

"Vamos a seguir sosteniendo que, en nuestro Gobierno, se busca el que no haya impunidad, cero impunidad, que no somos iguales a los anteriores gobiernos, para que no nos confundan, entonces les va a atender Rosa Icela. Recibo siempre y estoy atendiendo todos los días", añadió.

"Es mi trabajo, pero no de ahora, desde hace 40 años o más. No soy fifí ni aspirante a fifí, vengo de la lucha social, yo defendía los derechos humanos antes de que existiera la Comisión de Derechos Humanos en el país".

Critican discurso de AMLO

En un comunicado, Artículo 19, quien ha apoyado a la familia de Sánchez, consideró como desafortunada la declaración del presidente y que no abona a garantizar el periodismo libre y seguro.

"ARTICLE 19 lamenta que el presidente continúe utilizando la estigmatización para responder a un cuestionamiento legítimo de parte de víctimas de violaciones graves a derechos humanos, en este caso del hijo de Moisés Sánchez", indicó.

"La familia Sánchez, desde la desaparición y posterior asesinato de Moisés, vive bajo riesgo a consecuencia de su exigencia de justicia. El discurso del Ejecutivo federal contra los cuestionamientos puede agudizar o incrementar el contexto adverso en el que se encuentra la familia, dado el poder y alcance que tiene la voz del presidente en el país".

Moisés Sánchez, quien era director de La Unión, fue privado de la libertad el 2 de enero de 2015 por los integrantes de un grupo armado, quienes ingresaron a su domicilio en Veracruz y lo desaparecieron durante 22 días. El 24 de enero su cuerpo fue localizado.

"Por más de 8 años, la familia Sánchez y ARTICLE 19 hemos pedido a las autoridades estatales y federales que se garantice justicia, reparación y verdad en el caso. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía General de la República han incumplido en su labor de investigar con debida diligencia a fin de llegar con la totalidad de los autores materiales y otros posibles autores intelectuales del hecho", acusó la ONG.

Por ello, añadió, junto con la familia Sánchez, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de que el Estado mexicano actúe a favor de la justicia y genere cambios estructurales que prevenga más asesinatos de periodistas, así como estándares en la procuración de justicia.