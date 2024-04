Retenes son reales, responden encapuchados en Chiapas

Chiapas.- El grupo de encapuchados que abordó el domingo pasado a Claudia Sheinbaum en la entrada a Motozintla, Chiapas, respondió en un video al presidente Andrés Manuel López Obrador que es un retén real, y no un montaje, lo que realizan en esa zona Sierra de la entidad.

"Se le vuelve a repetir a la futura presidenta de la República que ponga ojos en la Sierra. Esto no es fotomontaje, al señor, al presidente de la República, Obrador, que digan las cosas tal y como son. Acá estamos otra vez lo que hacemos tres veces por semana cuidando nuestro pueblo, cuidándonos de los que nos quieren venir y cobrar cuotas, extorsiones, es lo que no queremos acá en Chiapas, cero extorsiones, cero cuotas, queremos ser libres como antes", aseguraron en el video grabado en la misma zona.

"Están diciendo que esto es un montaje, no señores, esto no es un montaje, esto es real, esto que están viendo ustedes como encapuchados es real, más que nada estamos encapuchados por las represalias en contra de nosotros, porque los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá y, más que nada, la seguridad para nosotros, la seguridad íntegra de nuestra familia", añadieron.

Algunos con radio y sobaqueras, vestidos con pantalón de mezclilla y playeras, los hombres aseguraron que ponen el retén tres veces por semana y que no pertenecen a ningún grupo delictivo, sino que son habitantes del pueblo, luego que algunos fueron señalados como integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS).

"No somos ni pertenecemos a ningún grupo delictivo, somos gente del pueblo, gente de la ciudad, estamos protegiendo a la ciudad, nada más", dijeron.

En el video, otro hombre pregunta a los conductores sobre la carretera si acaso son "un fotomontaje" o si son reales, y ellos responden que son reales y algunos agregan que existe otro filtro más arriba.

El domingo por la tarde, en su llegada a Motozintla para un mitin de campaña, cerca de la frontera con Guatemala, en una zona donde han desfilado presuntos grupos del CDS, Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, fue abordada por hombres encapuchados que antes habían hecho lo mismo con las camionetas de los medios de comunicación a quienes les solicitaron identificaciones y les revisaron el vehículo.

Pobladores aseguraron que se trataba de integrantes del CDS que les daban seguridad frente a los del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes también les impedían el paso hacia Frontera Comalapa.

"Se trata de los grupos armados que no se pueden ver. Si tú le apoyas a los de Sinaloa, te matan. Si tú le apoyas a Jalisco, igual te matan aquellos del otro grupo. Por eso mejor no hay que apoyar a un grupo", apuntó un vecino.

"Dicen que hay la venta de drogas buenas, lo venden uno y lo venden el otro y las pasan en la cajuela", murmuró una mujer.

Los medios de comunicación también fueron abordados por otro grupo de hombres, aunque sin capucha más al norte, cerca de Comitán, donde Sheinbaum había tenido otro mitin por la mañana.

Tanto Sheinbaum como López Obrador aseguraron que se trataba de un montaje.

"Es propaganda, lo más probable es que sea propaganda. Sí, es muy probable (que sea un montaje), porque -si tienen una denuncia- por qué se van a encapuchar. Ahí dicen que es pacífico, todos los que recorremos los caminos de México nos paran, y nos reclaman, y no se tapan la cara", dijo el presidente el lunes.