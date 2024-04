Arman corrido a Policía de Oaxaca; presta sede y patrullas

Ciudad de México.- Los corridos al estilo del narco ya no son exclusivos de los capos y sus lugartenientes: la Policía de Oaxaca también tiene el suyo.

El cantante Pablo del Ángel "El Oaxaco" y sus Alterados dedicó un corrido a la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) para "enaltecer la labor" de sus agentes.

La corporación, que cumplió 23 años de su creación, autorizó el uso de su personal, instalaciones y vehículos oficiales para la grabación.

"Todos los elementos visuales utilizados en este video son bajo la autorización de la UPOE con el propósito de enaltecer la labor de nuestros policías, bajo ninguna circunstancia estamos violando las normas o reglamentos estipulados por Youtube", se aclara.

El clip inicia con una ráfaga de fusil de asalto y un ejercicio de incursión de este cuerpo de élite en sus instalaciones.

"UPOE siempre al 100", se lee, una frase empleada por diversos temas buchones.

En la grabación, de 3 minutos 15 segundos, aparecen vehículos tácticos de esta unidad, prácticas de tiro y personal que realiza diversos despliegues de reacción inmediata.

"Con todo el equipo lista la corporación, son hombres aguerridos tallados con el tesón de águila, están preparados para cualquier situación, por el amor a su tierra, el Estado de Oaxaca, ellos dan su vida con valor y con honor", dice un fragmento del corrido, en apología de los "narcocorridos" que enaltecen las tareas de diversas células del crimen.

"Con operaciones y detenciones de alto riesgo, el equipo está firme para que todo salga bien" y "Son de sangre caliente, no se rajan por su gente", canta.

El intérprete aparece con un chaleco táctico, gorra y guantes negros.

En otro corrido titulado "Yo soy puro oaxaqueño", "El Oaxaco" lanza: "Yo no soy de Sinaloa, tampoco de Michoacán, soy puro oaxaqueño y a mí no me gusta hablar y pese a quien le pese tampoco me sé rajar".

La UPOE ha sido señalada en distintas ocasiones por abusos de autoridad, principalmente por detenciones arbitrarias.