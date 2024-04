Niega Sheinbaum que encapuchados sean de un cártel

Chiapas.- Después ser abordada por hombres encapuchados en la entrada a Motozintla, Chiapas, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, rechazó que pudieran ser presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, como acusaron pobladores.

"No, no lo creo", respondió sobre las versiones de habitantes, quienes señalaron que el grupo les brinda seguridad frente a presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, asentados en Frontera Comalapa.

Los encapuchados pidieron credenciales de elector e hicieron revisiones a automóviles, al igual que a reporteros que se dirigían al mitin de la morenista en Motozintla.

"Ahí a la salida de Motozintla nos pararon unas personas, decían que eran pobladores. Pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de Latinus", dijo la candidata.

"Nada más hasta ahí.", dijo.

Al abordarla, los encapuchados le pidieron acordarse de la Sierra y de la gente pobre "cuando esté en el poder", además de limpiar ese tramo a Comalapa.

"Si pasamos para allá, nos hacen pedacitos a todos", le dijeron.

"Me llamó mucho la atención, la verdad. Decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron: 'es que no somos fifís'. Muy extraño", añadió en una breve entrevista en el aeropuerto de Tapachula.

Una reportera, que dijo que había sido retenida en dos ocasiones, le preguntó si se había sentido intimidada, pero respondió que no.

"No, para nada. Llegaron, nos pararon, nos dijeron que no estaban contra el gobierno, el único medio que estaba ahí era Latinus. Y luego, les digo, al final me llamó mucho la atención, que dijeron: 'y no somos ni fifís ni nada de eso. Muy extraño", reiteró.

En septiembre pasado, se viralizó el video de un convoy de sicarios del Cartel de Sinaloa, que desfiló en Frontera Comalapa, cerca de Motozintla, entre aplausos de los pobladores que supuestamente recibirían seguridad frente al grupo contrario.

Días después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que se le había dado mucha propaganda o que se trataba de un montaje de sus adversarios.