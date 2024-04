Abordan encapuchados a Sheinbaum; le piden limpia en Chiapas

Chiapas.- Más de una docena de hombres encapuchados montaron un retén de camino al mitin de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas, y abordaron a la candidata.

Los sujetos, algunos de los cuales portaban armas largas y gorras de Ismael "El Mayo" Zambada, revisaron un vehículo, pidieron identificaciones y preguntaron a los pasajeros a dónde se dirigían. Y cuando cruzó la aspirante presidencial morenista, la abordaron.

El grupo de encapuchados pidió a Claudia Sheinbaum acordarse de la Sierra y de la gente pobre "cuando llegue al poder".

"Que se acuerde cuando esté en el poder, acuérdese de la Sierra, acuérdese de la gente pobre; nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del Gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes.

"Somos como pueblo y estamos acá tres veces por semana cuidando a nuestro pueblo, no queremos que Motozintla sea un desastre más como Comalapa, queremos que usted, cuando esté en la Presidencia, nos haga favor de limpiar ese tramo a Comalapa, porque no podemos llegar para allá porque, si pasamos para allá, nos hacen pedacitos a todos. Es el sentir de nosotros como pueblo y no le quitamos más su valioso tiempo, y muchísimas gracias por pararse", dijo uno de los encapuchados.

"Otra cosa", intervino uno más, "porque la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el Gobierno nunca ha hecho nada por esta Sierra".

La candidata morenista, quien no bajó de su camioneta y miraba seria a los encapuchados con la ventanilla abajo, se limitó a responder: "Sí, está bien, que estén muy bien".

"Muchísimas gracias, gracias por su tiempo, y disculpe", la despidieron.

Más tarde, en Motozintla, una adulta mayor susurró: "Son los de la mafia, pero son buenos, los malos son los de Comalapa". Motozintla es una comunidad chiapaneca que limita con Guatemala.

"Los que están aquí son de Sinaloa, los de Comalapa son los de Jalisco", señaló un vendedor de pollo rostizado.

La población indicó que este grupo les brinda seguridad, pero que les impide trasladarse de un lugar a otro sin mostrar sus credenciales.

En el acto, Eduardo Ramírez, candidato de la coalición Morena, PVEM y PT a la Gubernatura de Chiapas, dijo que pretendía ser el Gobernador de la paz, y calificó a la población como gente pacífica.

"Son gente trabajadora, pacífica, que quiere vivir en la tranquilidad.", dijo.

"Quiero ser un gobernador misionero de la paz en Chiapas", añadió ante cientos de pobladores.

Con una hora y media de retraso, Claudia Sheinbaum, que tuvo un mitin por la mañana en Comitán y se dirige a Tapachula, habló apenas unos 12 minutos

"Vamos a garantizar más seguridad en el sur de Chiapas", dijo, sin desglosar la propuesta, más allá de que fortalecerá la Guardia Nacional y repetir que en la Ciudad de México logró reducir los delitos.

En el mitin había policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, pero ambas corporaciones negaron haber visto algún retén.