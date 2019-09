Respalda López Obrador a Manuel Bartlett

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho con el trabajo de Manuel Bartlett para rescatar a la CFE y combatir la corrupción, y aseguró que los ataques en su contra tienen el propósito de confundir.

"Estoy muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett que me apoya en el propósito de limpiar la Comisión Federal de Electricidad de corrupción", sostuvo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

"Podría parecer un paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así, todos estos reportajes tiene que ver con intereses de grupos creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje, por eso los ataques a Manuel Bartlett".

López Obrador dijo tener una visión distinta de sus adversarios y destacó la colaboración de Bartlett para recuperar la CFE.

"Si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad iba a desaparecer, recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer Pemex y a la CFE, y se esmeraron para lograr ese propósito", acusó.

Presente en la conferencia, el titular de la CFE aseguró que tiene en regla sus declaraciones y en ellas se puede constatar cómo se ha ido constituyendo su patrimonio.

"Tengo toda una vida en el servicio al Gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones año con año", afirmó el político poblano.

"He presentado mis declaraciones para que vean cómo se fue constituyendo este patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción, he manejado muchos recursos y todo está en mi declaración patrimonial".

Bartlett aseguró apegarse a lo señalado desde la Presidencia de exponer con claridad su patrimonio y dijo que aprecia que la Secretaría de la Función Pública (SFP) haya iniciado una investigación por los señalamientos en su contra.

"El reportaje es falso, me atribuyen propiedades que no son mías, no hay prueba de que yo haya escondido esos millones de pesos", sostuvo.

"Casi me atribuyen la propiedad de una manzana".