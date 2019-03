Respalda la CDMX creación de Guardia Nacional

Ciudad de México— El Congreso capitalino dio su aval a la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional.

Este jueves, los diputados realizaron una sesión especial para aprobar el dictamen sobre la minuta que envió la Cámara de Diputados y aprobaron la propuesta con 63 votos a favor y uno en contra del diputado del PAN, Jorge Triana.

"Será una institución que permitirá al nuevo Gobierno realizar lo que los gobiernos anteriores no pudieron o no quisieron hacer, que el Ejército y la Marina puedan volver al ejercicio de las responsabilidades, salvaguardar la seguridad y no solo combatir la delincuencia organizada", expresó el diputado Nazario Norberto Sánchez, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

"No pretendemos una guerra como la declarada por los gobiernos de ultraderecha".

Los diputados aprobaron para esta sesión realizar posicionamientos de los grupos parlamentarios desde tribuna.

"No hay y no debe de haber pretextos en el cumplimiento de las promesas de traer a este País que está lastimado la tranquilidad", señaló el diputado del PRI, Guillermo Lerdo de Tejada.

"Apostamos a que las condiciones para nuestra Ciudad y para nuestro País mejoren en materia de seguridad", señaló el vicecoordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo.

"El voto que hoy damos es en favor de las organizaciones civiles que lograron quitar el mando militar del texto, al Gobierno le otorgamos el beneficio de la duda, ya no tendrán pretextos para incumplir", expuso el panista Diego Orlando Garrido.

"A diferencia de lo que ocurrió en gobiernos anteriores, cuenta con un diseño y objetivos claros y el principal objetivo es pacificar a nuestro país", abundó la morenista, Guadalupe Morales.

Antes de la votación, el diputado Jorge Triana, del PAN, solicitó suspender la discusión y posponer la votación del dictamen bajo el argumento de que el Congreso no tuvo los cinco días naturales que marca el reglamento para revisar el asunto, pero su petición fue desechada.