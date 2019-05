Reprochan maestros cese de evaluación

Ciudad de México— Maestros que se inscribieron para participar en los procesos de evaluación docente, manifestaron su inconformidad con la suspensión de las pruebas que se realizarían este fin de semana y pidieron a las autoridades educativas garantizar mecanismos de ascenso por méritos.

Luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la suspensión de cualquier evaluación docente, entre las que se hallaba aquella donde se habían inscrito 240 mil maestros que deseaban obtener una plaza o ascender en su puesto para el siguiente ciclo escolar.

Abel González, maestro de secundaria en la Ciudad de México, se describió a sí mismo como un "hijo de la reforma (del sexenio anterior)", pues consiguió su plaza a través de mecanismos de evaluación, luego de 15 años de enseñar en el ámbito privado.

Refirió que él se encontraba inscrito para el proceso que se canceló y señaló que para presentarlo se preparó por meses. Buscaba ascender al cargo de subdirector después de trabajar cuatro años como profesor de matemáticas en una escuela pública.

"Me gané la plaza por mérito propio, sin conectes, sin comprarla, sin ayuda de ningún sindicato", reprochó.

Además, presumió que cumplió con los requisitos para conservar el puesto, como la evaluación diagnóstica al año de asumir el cargo y el examen de permanencia que aprobó a los dos años.

"Fui la última generación que hizo el examen de las ocho horas. Y en ese examen de permanencia yo salí apto y pude continuar. Les demostré que soy un docente que tiene los conocimientos y la experiencia para estar frente al grupo", recordó.

Ahora, tras cumplir cuatro años en el puesto, requisito que marca la ley para ascender a subdirector, decidió postularse.

"Empecé a estudiar y considero que estoy listo. Es una preparación constante, estoy seguro de que puedo obtener el puesto, sólo necesito que me dejen presentar la prueba", indicó.

"En mi escuela hay maestros que también se quieren evaluar, que quieren promocionarse y nos llevamos la sorpresa de que cancelaron las evaluaciones. Pensamos que iba a haber la posibilidad de que se hiciera retroactiva la ley en nuestro caso porque son seis meses para que fenezca la anterior y se dé cumplimiento a la nueva, pero ahora no sabemos qué hacer.

"Es tiempo perdido, porque finalmente uno deja a su familia y tiempos de descanso por estar estudiando (...) no quiero que sean meses de estudio y desvelo desperdiciados. Le solicito al señor Presidente y al Secretario de Educación que nos den la oportunidad de crecer", dijo.

En tanto, la directora de una escuela secundaria de Mérida, Yucatán, Abril Mayanin, apuntó que en su plantel un grupo de docentes lamentó la medida.

"No te puedo decir cuántos, pero sí hay muchos a los que sólo les faltaba presentar el examen este 18, 19 y 20 de mayo. Están tristes, consideran que se debió aplicar la prueba y luego decidir su situación según las leyes secundarias", expuso.

A la par, la maestra Alma Delia Rosas, de Puebla, se dijo molesta por la premura con la que se dio a conocer esta información.

"Nos dicen que se suspendió ¿y luego?, ¿nos quedamos sentados?, decimos: 'ya ni modo'. No sé qué se piensan, pero algunos teníamos compromisos que decidimos cancelar para estar enfocados en esta prueba. Se me hace una reverenda falta de respeto", apuntó.