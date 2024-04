Reprochan a 4T desdén por evaluación y salida de Pisa

Ciudad de México.- Políticos y especialistas reprocharon el desdén del Gobierno de México por la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés), lo que opinaron, fomenta la opacidad y el estancamiento sin calidad educativa.

REFORMA publicó que México abandonaría la prueba PISA 2025, pues no ha cumplido con reuniones, pagos, ni documentación. Sobre esta evaluación, en la que el país participa desde que fue lanzada por la OCDE en el año 2000, el Gobierno de la 4T ha vertido diversas críticas. Expertos advirtieron que su salida traería retrocesos en la educación de los alumnos.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, indicó que esta negativa del Estado tiene un trasfondo de opacidad con la intención de no dar reportes de sus avances en política educativa.

"Morena no quiere que México participe en prueba PISA que mide calidad educativa para ocultar su fracaso en esta materia. Lo que no se mide no mejora y lo que no se compara no se puede medir. Morena y @Claudiashein quieren una educación mediocre para que seamos un país de pobres", consideró.

Teresa Bracho, ex presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que fue extinto en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió afectaciones que se sumarían a la salida de México de pruebas como la del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la Unesco, de la que sólo participará Nuevo León entre las entidades mexicanas en su edición 2025.

"La pérdida de las evaluaciones regionales de Unesco (ERCE) y de OECD (Pisa) dejan a la mejora educativa de México en una total obscuridad que pagarán las futuras generaciones. ¡No lo permitamos!", urgió.

Vania Ávila García, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados calificó esta determinación como "un riesgo significativo"

"La falta de participación de México en la prueba PISA 2025 representa un riesgo significativo para nuestro sistema educativo. Ya que esta evaluación no solo proporciona una radiografía de las competencias de nuestros estudiantes en ciencias, sino que también ofrece información crucial sobre cómo podemos mejorar nuestro enfoque educativo", consideró la legisladora de Movimiento Ciudadano.

"No podemos permitirnos perder esta oportunidad de mejorar la educación en México, y menos cuando nos encontramos en el puesto 51 de 81 países evaluados", remarcó.

El ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Graanados Roldán, señaló que este desdén continuaría con la candidata del partido oficialista, Claudia Sheinbaum.

"Hay que llamar a las cosas por su nombre: ni el gobierno actual ni su candidata quieren PISA", publicó en redes sociales.

Eduardo Backhoff Escudero, ex consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reviró los argumentos dados por el Presidente contra la prueba de la OCDE.

"#PISA es más que una prueba de y para europeos: 1) lo diseñan los mejores especialistas internacionales, 2) participan cerca de 80 países de los cinco continentes, 3) lo pilotean en todos los países participantes y 4) los mejores resultados son de Asia", expuso.

"La decisión de México de salirse de #PISA no es técnica sino política. Al presidente le disgusta que instancias internas y externas evalúen sus resultados educativos, y que se hagan públicos. México también se salió del estudio de la UNESCO hecho por y para Latinoamérica", añadió.

Otro de los que externó su parecer en este sentido, fue uno de los miembros fundadores del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles.

"A la 4T le ha importado poco la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, por eso su interés de salir de la prueba PISA de la @ocdeenespanol. @lopezobrador_ quiere un país sin educación para controlarlo con programas clientelares y seguir haciendo lo que se le da la gana".