Recortan tecnología y aumentan hackeos en Gobierno federal

Ciudad de México.- Del segundo semestre del 2021 a la fecha, cerca del 60 por ciento de las dependencias federales de México sufrieron un ataque cibernético, informó Verónica Becerra, especialista en ciberseguridad.

Los ataques digitales a las entidades del Gobierno federal se han dado principalmente por los recortes en las compras de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), sostuvo.

"Estaríamos hablando del 60 por ciento de las entidades federales de las que tenemos conocimiento", comentó la especialista.

"Una de las razones por las cuales son víctimas de ciberataques las entidades federales es por la falta de inversión, sobre todo en esta administración pública", dijo.

Asimismo, la carencia de personal altamente capacitado en la materia, sostuvo, deja en vulnerabilidad a todas las dependencias públicas.

Reforma publicó ayer que un grupo internacional autodenominado "Guacamaya" hackeó los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para revelar miles de documentos confidenciales. El hackeo fue informado el jueves en la noche por Carlos Loret en la plataforma Latinus.

De acuerdo con la consultora Select, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, los recursos públicos para el ramo sólo crecerán 4 por ciento en comparación con el ejercicio fiscal de este año.

Al reducir gastos o con pocos recursos para compras en TIC, toda la infraestructura tecnológica se queda sin actualizaciones y sin los programas necesarios para proteger los sistemas digitales del Estado.

Por su parte, Víctor Ruiz, especialista en el tema, dijo que en las entidades federales no tienen una visión a largo plazo. Su visión se limita a hacer lo que pueden en el tiempo que les corresponde formar parte de una Secretaría, una dependencia o un órgano de gobierno.

"Una vez que termina su periodo, llega un equipo nuevo y empieza de cero.

"Además, el tema de la ciberseguridad no es prioritario, incluso el tema tecnológico no es prioritario. No al menos para el Gobierno actual. No están interesados en el desarrollo tecnológico, mucho menos en proteger estos entornos digitales", expresó.

Resaltó que hace falta un plan a largo plazo en el tema tecnológico y de seguridad.

"Un plan que busque realmente ayudar a los ciudadanos, sin importar los partidos políticos o los años que estén al frente de las dependencias.

Se necesita crear planes pensando en toda la gente", puntualizó.

Y Ejército tarda en renovar software de seguridad

Las licencias del sistema informático de seguridad perimetral de la Sedena vencieron el 31 de agosto. Uno de los componentes no pudo ser renovado, y los otros dos, se contrataron 20 días después.

La dependencia fue víctima en las últimas semanas de una extracción masiva de documentos por un grupo de hackers denominado Guacamaya, que penetró a sus sistemas y obtuvo seis terabytes de información.

La Oficialía Mayor de la Sedena autorizó el presupuesto para la contratación del software de seguridad desde el 27 de enero, y en abril se convocó a licitación, que resultó desierta por falta de ofertas.

El 5 de julio se convocó de nuevo a licitación; el 9 de agosto, se recibieron las ofertas, y si bien el fallo estaba planeado para el 24 de agosto, la Sedena lo aplazó cuatro veces hasta el 21 de septiembre, pese a que sólo había ofertas de dos empresas.