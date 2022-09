Defiende AMLO a Gertz ante acusaciones del GIEI

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó de poner en peligro la resolución del caso los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años.

"En ningún caso tuve resistencia del Fiscal Gertz Manero ni del presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) porque hablé con ellos, les pedí apoyo, colaboración, y los dos siempre dispuestos a ayudar, ninguno me dijo 'no podemos llegar tan alto' o 'esto no tiene fundamento ', o 'para qué nos metemos o vamos a buscar darle carpetazo'. Ayer los expertos, que han ayudado mucho, hablaron de obstáculos y señalaron al fiscal.

"Yo sostengo que en lo que a mí corresponde, la actitud del fiscal ha sido de colaboración, no tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes", dijo en conferencia.

Sobre el fiscal, de quien el presidente López Obrador ha dicho que es de su "plena confianza", el GIEI señaló su intromisión en la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), al nombrar el 16 de agosto a una fiscal de asuntos internos, sin conocimiento del caso, pero que al día siguiente se apoderó de la carpeta de investigación y solicitó la captura del exprocurador Jesús Murillo Karam, sin sustentar debidamente la acusación.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal aseveró también que los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, actuaron conforme a sus instrucciones, lo que permitió el avance del informe de la Comisión de la Verdad.

"Fue una investigación que implicó muchas acciones de todo tipo, desde revisión de llamadas telefónicas hasta búsquedas en distintas partes, declaraciones de testigos, una investigación a fondo. Como sabían que era un asunto delicado lo que hicimos fue darle celeridad porque si nos tardábamos más pues iban a haber filtraciones e iban a querer descarrilar la investigación por los intereses".

- La percepción del GIEI es muy distinta, no ven la colaboración del Fiscal, se le planteó a López Obrador.

"Yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto, cuando a mi me entregan el informe, Alejandro Encinas, que es el comisionado, leo el informe y ahí vienen los nombres, y cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa en función de ese informe, y no dudo que en la Fiscalía haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión", respondió.

El jefe del Ejecutivo aseveró que "posiblemente" hay quienes se dedican administrar el conflicto y que quisieran que no se resolviera nada.

Defendió a la Secretaría de la Defensa Nacional al señalar que fueron soldados, no el Ejército como institución, quienes participaron en los hechos de Iguala, y aseguró que sí él no hubiera llegado a la Presidencia no se hubiera avanzado en la investigación del caso.

"Por años se habla que fue el Estado, sí, fue el estado, y fue el Ejército, pues sí, pero no la institución, fueron elementos, y como la investigación no borra al estado, no quita al Ejército, no sirve la investigación, cuando es un acto de justicia que no se había visto en muchos años, nada más dejo la pregunta en el aire. ¿Creen que si hubiera ganado Anaya o Meade se hubiese llegado hasta donde estamos en este asunto? No, ni en este ni en otros por la red de componendas y de complicidades".

"Las consecuencias de haberse entrometido en las facultades y actuación que estaba siendo llevada a cabo del titular de la UEILCA, por parte del fiscal general de la República, afectan el futuro del caso", afirmó el GIEI en su informe informe escrito, presentado ayer en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

El GIEI acusó además a Gertz de retirarle todos los policías de investigación a la UEILCA, por lo que ya no pudo tomar declaraciones ni hacer diligencias y su titular, Omar Gómez Trejo, terminó renunciando.

El GIEI calculó con la renuncia de Gómez Trejo habrá un retraso de entre tres y cinco años.

El Grupo afirmó que el Gertz ordenó una auditoría UEILCA y que ocho visitadores se centraron a revisar únicamente 14 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas, las 14 relacionadas con los militares.

Señaló además que la Fiscalía se ha negado a ejecutar varias órdenes de aprehensión o a realizar peritajes, y que se ha llegado al extremo de encargar procesos de judicialización a funcionarios que en los tiempos de Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam demostraron no llevar a cabo una investigación independiente.