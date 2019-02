Reconoce SC envío de circular

Ciudad de México— La Secretaría de Cultura federal envió hoy un oficio en el que reconoce que la circular, donde afirma que el 5 de febrero se celebra el día de la Batalla de Puebla, sí fue enviada desde sus oficinas, pero sin autorización de la dirección de administración.

"Una versión alterada del oficio fue enviada a través del sistema de comunicación interna de la Secretaría sin la autorización del director general de administración. En el correo enviado puede leerse el encabezado CIRCULKAR DEL DÍA 5 DE FEBRERO", anota en el oficio de hoy, firmado por Antonio Martínez Velázquez, director general de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Cultura.

"La dirección de Administración tomará medidas administrativas ante quien resulte responsable de esta alteración y envío no autorizado de la circular", indica.

El pasado sábado este diario dio cuenta de dos oficios, uno donde se asegura que el motivo del descanso obligatorio del lunes es por el festejo del 5 de febrero "día de la Batalla de Puebla" -que en realidad ocurrió el 5 de mayo de 1862-, y otro con la información correcta de que se debe por el Día de la Constitución de 1917.

"Hacemos de su conocimiento el documento original al que hace referencia su nota, el cual fue alterado y difundido en redes como auténtico", respondió la dependencia federal por Twitter a la nota publicada por REFORMA.

Un integrante del sindicato de trabajadores confirmó haber recibido los dos oficios.

"La gente del sector central me envió los dos, no sé si detectaron el error y luego se envió el otro, ahí no se; lo que es un hecho es que están los dos documentos", expresó.