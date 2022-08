Reconoce AMLO acarreo de Morena 'en muy pocas casillas'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en las elecciones internas de Morena ocurrieron acarreos e inducción al voto, aunque, aseguró, las anomalías no fueron generalizadas pues se registraron en muy pocas casillas.

"Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción al voto y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó, no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido".

El tabasqueño dijo que sus opositores han señalado fraude en las elecciones de consejeros de Morena, pero no se comprara a cuando le "robaron" la Presidencia en 2006.

"Porque estuve viendo que repetían y repetían de fraude y de irregularidades, pero no, nada qué ver con lo que ellos han hecho, nada, nada qué vez , no voy a hacer historia, a lo mejor solo para los jóvenes, pero cuando (Felipe) Calderón es candidato por su partido, contiende contra (Santiago) Creel, y aunque no era abierta la elección hubo acarreos y fraude, y ya como consta en el 2006, bueno, nada más se robaron la Presidencia".

En conferencia, el mandatario federal subrayó que se trató de una buena jornada democrática en la que participaron alrededor de 2 millones 500 mil ciudadanos, por lo que felicitó a los dirigentes de Morena por la organización del proceso.

"Fue masiva la participación" (...) Es muchísimo porque muchos que no eran militantes de Morena se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena por eso fueron muchos los que participaron y pues conducir esta jornada fue pues muy meritorio de los dirigentes Mario Delgado, Citlalli (Hernández), la secretaria, y muchos, dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones".

"(...) Entonces felicidades a todos los que participaron ayer, ojalá así se haga en otros los partidos, que en el bloque conservador convoquen a elecciones abiertas para decidir".

Este domingo, se eligieron 137 consejeros en 12 entidades del país, en medio de actos violentos, acarreos y voto inducido, por lo que morenistas de diferentes corrientes anticiparon que impugnarán el proceso interno ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido y ante el Tribunal Electoral.

Tiene AMLO su lista de adversarios en redes

López Obrador reveló que tiene una lista con los nombres de una decena de sus adversarios en las redes sociales, que, aseguró, "están llenos de coraje".

En la lista, detalló, están Claudio X. González, Sergio Sarmiento y Héctor de Mauleón.

"Yo, pues, celebro que de vaya avanzando y luego tengo una forma de medir, que no me gustaría porque es muy esquemática y maniquea, así como de blanco y negro, y en el análisis político hay que matizar siempre, pero como estamos en un tiempo de transformación y los conservadores se han cerrado por completo, obnubilado, no entienden razones, todo es malo y andan en busca de nuestros errores para magnificarlos".

"Resulta que cuando quiero saber algo tengo una lista de quienes de manifiestan en las redes, entonces veo a Claudio, y luego pues a Sarmiento, otro señor, uno que es articulista de El Universal, (Héctor de) Mauleón, entonces tengo ahí como 10 y cuando los veo así, uniformes, cómo ayer, dije... por eso hablo de maniqueismo, si estos dicen que estuvo mal, entonces estuvo bien, porque lo que es malo para ellos es bueno para nosotros y ya ni siquiera puedo decir, tengo que ser objetivo, no, no falla".

Desde Palacio Nacional, el mandatario festejó que el caricaturista Rafael Barajas Durán, El Fisgón, ganara en el distrito donde compitió en el marco de las elecciones internas de Morena.

El tabasqueño abundó que Barajas ayuda en la formación de jóvenes y lo calificó de persona con principios y valores.

"Me dio mucho gusto que el el distrito donde participó fue primer lugar El Fisgón, y ni modo que El Fisgón ayudara. El Fisgón ha estado ayudando en la formación de jóvenes, si no hay ideales, si no hay principios, no dura ningún partido porque todo es pragmatismo, es la lucha del poder por el poder, sin ideales, sin principios, es triunfar a toda costa, sin principios morales de ninguna índole".