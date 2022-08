Presionan inflación y sequía a producción lechera

Ciudad de México.- Entre el alza de precios de sus principales insumos como granos y fertilizantes, y los bajos niveles de lluvia, la producción de leche podría disminuir hasta 5 por ciento en los próximos meses.

Líderes de productores alertaron que, además, prevén un nuevo aumento en el precio.

"Los siguientes seis meses serán muy complicados porque la producción viene a la baja por el efecto del clima, las vacas se ven afectadas y producen menos y eso genera que el costo por litro suba entre un 10 y 15 por ciento", explicó Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche).

"Se va a notar (la baja de producción) en el mercado nacional. Y no bajará el precio de la leche al consumidor a no ser que toda la cadena asuma el compromiso de no subirlo, pero ¿quién lo hará si todo está subiendo?", apuntó Salvador Álvarez, presidente del Gremio de Productores Lecheros de la República Mexicana.

Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el aumento por el costo de las materias primas al productor ya ha impactado, hasta junio, en un 13.6 por ciento en el precio al consumidor contra el mismo mes de 2021.