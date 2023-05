Reclama Noroña a AMLO excluirlo de corcholatas

Ciudad de México.- El diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo haya excluido de la lista de las "corcholatas" que aspiran a sucederlo en el 2024.

En conferencia de prensa, se quejó que el lunes pasado no lo mencionó en la conferencia mañanera al hablar sobre el proceso interno de Morena, lo cual consideró "una falta de respeto" a sus aspiraciones y trayectoria.

Señaló que ello se sumó a que el 28 de abril, en la reunión de senadores con el Presidente López Obrador, fueron convocados Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, pero él no fue requerido en el encuentro donde se exigió unidad y se buscaba solucionar la crisis interna de la bancada.

"El lunes, el presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme, me parece un acto incorrecto, se promueve el sectarismo, la exclusión", fustigó.

Ante ello, exigió respeto a sus aspiraciones y citó que hay encuestas que lo colocan en tercer lugar de las preferencias.

"No pido que me reciban gobernadores, me hagan honores, que me concentren a la gente, no pido nada, pido respeto, a mi trayectoria, mi persona y aspiración", remarcó.

Si hay dudas con el método de la encuesta, planteó que se haga entonces una convocatoria a elecciones primarias, para que decida la gente.

Aseguró que eso sería congruente porque se está proponiendo hacer una consulta para que los ministros sean electos por el pueblo.

"Ya dijo (AMLO) que va a meter las manos en el proceso de Morena que para que haya unidad, sea confiable y se respete el método, pero si me excluye, ¿cómo va a haber unidad? Y se quejaba del INE... excluye a un participante, está peor que el INE, por lo menos te registraban aunque te hicieran chingaderas.

"Me quieren excluir sin que empiece la participación, eso no es correcto compañero Presidente. Yo respeto y admiro al compañero López Obrador. No pido lo mismo, sólo respeto, no es mucho lo que estoy exigiendo", exigió Fernández Noroña en conferencia de prensa en el Senado.

Como dice el Presidente, refirió: "Mi pecho no es bodega y no voy a tolerar ningún trato incorrecto".

Agregó que se puede optar por un método abierto con la ciudadanía, cuando emitan la convocatoria en junio.

"El piso parejo es eufemismo para decir que favorece a una de las personas, si están volcados desde los gobiernos de los estados, no me he quejado, no he planteado piso parejo, no reclamo, no pido que gobernadores me pongan alfombra", reiteró.

"Voy a competir, voy a participar, voy a ganar, que nadie me excluya. ¿Cómo puede haber confianza en el método con un trato incorrecto con un compañero con compromiso con el movimiento? Dicen 'no eres de Morena', si he estado en lucha toda la vida".

Aseguró que pocos integrantes de Morena pueden decir que tienen los años de lucha en la izquierda, como él.

Expuso que mientras él estaba en el movimiento de izquierda, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal estaban en el PRI, y Claudia Sheinbaum estaba en un cubículo de la UNAM.

"No voy a desistir, voy a participar en el proceso, no es un asunto de antigüedad. No descalifico a nadie por su origen y trayectoria, cada quien se hace cargo de su trayectoria pública, les tengo respeto y consideración, pero ninguno de ellos tiene el perfil de izquierda que yo tengo", sostuvo antes de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.