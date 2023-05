Pide Ebrard a 'corcholatas' no hacerse bolas

Ciudad de México.- Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena deben atender el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y no hacerse bolas, ni jugar a la guerra sucia, advirtió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entrevistado en Salamanca, Guanajuato, en donde inauguró una nueva oficina de expedición de pasaportes, Ebrard dijo que la regla es muy clara respecto a la nominación del candidato. Lo será aquel o aquella que gane la encuesta que realizará el partido y en esa definición no intervendrá el mandatario federal.

"Todos tenemos que entender el mensaje, ahí viene lo más difícil, porque hay unos que no vienen con instructivo y se hacen bolas. Entonces, lo que dice el Presidente qué es. Resumiendo: va a ser un proceso abierto, una encuesta, donde el pueblo va a decir qué es lo que quiere y ya", señaló.

La pregunta de la encuesta, indicó, podría ser la siguiente: ¿tú quién quieres que sea quien coordine los comités de defensa de la Cuarta Transformación?

"Este año van a preguntar, ya nos van a decir la fecha, pero se supone que es en agosto o septiembre. Bueno, pues eso es, preguntan al pueblo y el pueblo dice y se acabó. Hay que respetar eso y hay que entender que el Presidente lo está diciendo genuinamente", dijo el Canciller.

Ebrard aseguró que él tiene una relación con López Obrador desde antes de que fuera colaborador suyo en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en donde se desempeñó como secretario de Seguridad Pública y de Desarrollo Social.

"Yo llevo 23 años trabajando con él, o siendo compañeros, porque a veces él no ha tenido trabajo y yo tampoco. Entonces, cuando éramos perseguidos, por eso un día me dijo: 'tú eres mi carnal', y yo le dije 'yo soy tu hermano'. Tú me hablas cuando tú me necesites, no es una relación política, es una relación más allá de la política", presumió.

Durante la ceremonia de inauguración de las nuevas oficinas, Ebrard enfatizó su relación con el presidente y re refirió a él en varias ocasiones, también, en una forma inusual hasta ahora, repitió algunas de las frases más conocidas del tabasqueño cuando estaba en campaña en 2018.

"Sigamos construyendo nuestra Cuarta Transformación. Todos los días tener presente: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, cumplir con la gente. Y ese es el mensaje que les traigo de México y por eso estoy aquí. Me dijo el presidente: 've, abre la oficina, explícales por qué la estás abriendo, por qué nos interesa que tengan esos servicios, y que sepan que todos, todos, todos aquí y todas trabajamos para que la Cuarta Transformación le llegue a todo el pueblo'", indicó.