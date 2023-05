Recibe AMLO a Larrea en Palacio

de México (17 mayo 2023).- Luego que dio el visto bueno para que Banamex sea vendido a Grupo México, de Germán Larrea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al empresario en Palacio Nacional.

Larrea se reunió con el Mandatario después de la conferencia mañanera y se retiró alrededor de las 11:05 horas, sin dar declaraciones.

Apenas ayer, López Obrador dijo que ve "con buenos ojos" la posible compra de Banamex por parte de Grupo México.

Aunque reconoció diferencias con la empresa de Larrea, aclaró que por parte del Gobierno federal no hay ningún problema ni inconformidad para que se lleve a cabo la operación.

"Nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos de Citibanamex, que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación", señaló el martes.

López Obrador recordó que tiene diferencias con Grupo México, pero dijo que eso es "otro cantar".

"Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo la operación porque se está cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones", afirmó.

"Nada más me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los de Grupo México no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, ese es otro cantar, en el caso de la venta o compra del banco no hay problema".

Reforma publicó el 11 de mayo que Citigroup está cerca de llegar a un acuerdo para vender la mayor parte de sus operaciones minoristas de Banamex a Grupo México por alrededor de 7 mil millones de dólares, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto.

El mandatario también se reunió con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.