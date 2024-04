Critica Sheinbaum a Renán por 'desdén' a Federación

Yucatán, México.- La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que Renán Barrera, candidato del PAN-PRI-PRD a la gubernatura de Yucatán, ha expresado que no necesitaría apoyo de la Federación, algo que es criticable.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, quien desde ayer realiza una gira en esa entidad, la postura del candidato es clásica de un partido en el que se piensa que "nosotros podemos solos".

"Entonces, hay que decirle a todos y a todas que votar por el PAN ahora es la reivindicación de que ellos no quieren que nadie les ayude", dijo, primero, sin mencionar a Barrera.

"Me llama mucho la atención el candidato del PRIAN al Gobierno de Yucatán porque él habla de que él no se va coordinar con la Federación. Dicen: 'nosotros podemos solos, no necesitamos ayuda de la Federación'", añadió la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia".

Sheinbaum acusó que asumir esa postura es no reconocer todo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho por ayudar a Yucatán en este sexenio.

"Ni siquiera lo reconocen, todo lo que ayudó con todos los programas sociales, los derechos, el apoyo al campo, el Tren Maya. Bueno, hasta los autobuses que están circulando en Mérida, también puso dinero el presidente de la República", expresó.

"Incluso (el PAN en Yucatán) sólo usa la bandera de Yucatán porque les da vergüenza decir que son del PAN. Y ahora además están aliados con el PRI".

La exjefa de Gobierno de la CDMX anunció que, en caso de que el candidato de su coalición gane la gubernatura (Huacho Díaz), sí habrá coordinación entre Gobierno federal y estatal.

"Somos un equipo, claro, él va desarrollar sus acciones para su estado, pero somos un equipo para poder sacar adelante este grandioso y bello estado", sostuvo.