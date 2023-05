Rechazan expertos elección directa de ministros

Ciudad de México.- Expertos constitucionalistas y juristas rechazaron la propuesta de Morena y del Ejecutivo Federal para elegir con voto directo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al advertir que el problema de la justicia en México y la corrupción en el Poder Judicial no se va a resolver de fondo con una medida así.

Pidieron considerar una reforma que no vaya contra derechos humanos y no politice aún más el método ni a la propia Corte.

PUBLICIDAD

En un conversatorio organizado por Morena en la Cámara de Diputados, con el fin de ir hacia una consulta popular para preguntarle a la población si quiere elegir directamente a los ministros, los expertos invitados alertaron sobre los riesgos de modificar el método de elección de los ministros.

El exministro, exprocurador general de la República e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, advirtió a los diputados que cambiar la forma de elección de ministros no va a generar más justicia.

"Considerar que el problema justicia se resuelve eligiendo popularmente a los ministros es una reducción de la magnitud del problema.

"Más aún, con ese mecanismo o con cualquier otro, para la designación, selección o elección de los ministros, no se resuelve el problema de justicia del país. El problema de justicia del País es mucho más profundo", manifestó Valadés.

Dijo que sí está de acuerdo en que se necesita un cambio, pero aún no se encuentra una mejor forma.

"¿La designación de ministros es la mejor? Creo que no, ya hemos experimentado diferentes formas, y creo no hemos encontrado la mejor", expuso.

Dijo que una consulta sobre cómo elegir a ministros puede afectar las garantías de la ciudadanía sobre cómo elegir a los mejores.

"¿Cómo podemos tener los electores la seguridad de que quien elegimos reúne las características de imparcialidad, de independencia, de autonomía, y de competencia profesional?", cuestionó.

Afirmó que si esto estuviera resuelto, no habría discrepancias en el Congreso y se llevaría cabo una reforma por unanimidad, sin diferencias entre los legisladores.

Indicó que puede haber otras formas de participación de la sociedad para elegir a los ministros, como buscar la opinión de litigantes, de la academia, al Consejo de la Judicatura, a organizaciones sociales y a la población con nombres a considerar.

"No estoy en contra de procedimientos de consulta, soy como ustedes demócrata, quizá con otras formas de ver la democracia.

"Si se quieren hacer consultas, está abierta la consulta, pero el sistema mexicano, de 200 años, ha negado la consulta a los justiciables sobre quienes nos enjuicien", precisó.

También expresó su preocupación de que se exponga a la Corte a tener que decidir sobre si es constitucional la propuesta de consulta popular para elegir a ministros, como lo quiere Morena.

"La propia Corte tendría que estar convencida de que la elección de sus integrantes es la mejor forma de garantizar de derechos fundamentales.

"Y en este momento, doy solo una presunción, ¿qué pasaría si la Corte dice esto no encaja en el artículo 35 constitucional y declara que la convocatoria no se lleve a cabo? Se produciría un desencuentro crítico entre el Congreso y la Corte y no le vería ventaja", alertó.

Advirtió que dentro del sistema presidencialista que prevalece en México, la forma de elegir a los ministros es parte del mismo.

Diego Valadés agregó que si se quieren hacer cambios, podría considerarse que la misma persona no presida la Corte y el Consejo de la Judicatura, al mismo tiempo, que la presidencia de la SCJN sea rotativa cada año, para que no se concentren funciones.

A su vez, Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se manifestó en contra de la elección directa de los ministros porque está en riesgo la independencia del Poder Judicial.

"Es indispensable la independencia judicial y un conocimiento técnico, que en este caso de la designación es evaluado y me parece que una manera correcta por el Senado.

"Lo que se hace no es una muestra de popularidad, de convicción, sino una evaluación técnica sobre conocimiento del sistema jurídico y del régimen constitucional", señaló en su intervención.

Dijo que los riesgos de la elección por voto director de los ministros son las injerencias de los partidos políticos, de poderes fácticos y económicos, que podrían promover candidatos y tendrían los medios a su alcance para hacerlo.

Ello afectaría la independencia judicial, porque "colocarían" a los ministros de la Corte.

Además, serían procesos altamente costosos, si se quieren realizar elecciones, como las que se realizan con las garantías de seguridad y confiabilidad en los cargos de elección popular.

"Lo más importante es mantener la independencia judicial, no solo por el freno y contrapesos, sino por derechos humanos, hay que evitar que las mayorías avasallen a las minorías", comentó.

Añadió que sí podría haber la oportunidad de mejorar el procedimiento de nombramiento en el Senado, con mayor transparencia en el proceso y la fundamentación a quién se elige o rechaza por parte de los legisladores, así como generar mayor participación de la sociedad civil.

El académico y jurista Amador Rodríguez Lozano cuestionó cómo se garantizaría la elección de los ministros, sin que se afecte a la propia Corte por los perfiles que se propongan y cómo se propongan.

"No por ser innovadores o demócratas a ultranza vamos a echar a perder la Corte Constitucional mexicana", expresó.

Advirtió que elegir a los ministros es parte de la agenda del Gobierno y de su partido, pero que poco tiene que ver con la agenda de los ciudadanos.

"La agenda de los ciudadanos es una profunda reforma judicial, que toque al sistema judicial desde los poderes judiciales locales", remarcó.

Se pronunció a favor de una reforma al Poder Judicial que cambie la disposición de que el presidente de la Corte también presida al Consejo de la Judicatura.

Dijo que la elección de ministros genera muchas incógnitas y problemas en el procedimiento.

"¿Quiénes propondrán a los candidatos a ministros? Si son ellos mismos, será la locura y miles se apuntarán y empezará el manejo de influencias.

"¿La idoneidad, cómo se prueba? ¿Cómo se calificará la idoneidad? Es el tema más delicado de la selección, ¿quién tiene los merecimientos y las calificaciones para determinar quién es idóneo y quién no, este es el punto más preocupante", planteó.

A su vez, Andrés Norberto García Repper, jurista y académico, reclamó que el lema "la Corte no se toca" es retórica y aseguró que se puede reformar la Constitución mediante procedimientos democráticos.

Se pronunció a favor de la elección de los ministros y rechazó que sea una forma de politizar el método, porque, consideró, esto ya sucede.

"Ya está politizado, desde que el presidente lo propone (al candidato) al Senado y se necesita andar caminando por los pasillos del Senado para solicitar audiencia con los senadores para que miren el currículum", comentó.

Dijo que hace política quien dice "no nos van a doblar", en referencia al ministro Alberto Pérez Dayán.

Cuestionó que ahora no hace falta hacer exámenes psicométricos, cuando se ha visto a personas que sufren ataques de ira y hacen comentarios indebidos, también en alusión a la ministra presidenta Norma Piña, por los mensajes que envió al senador Alejandro Armenta.