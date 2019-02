Rechaza Calderón acusaciones de AMLO

Felipe Calderón rechazó que, como lo señaló en la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su relación con empresas globales como Avangrid sea resultado de tráfico de influencias o actos de corrupción.

"Categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de intereses y mucho menos en actos de corrupción", escribió el ex Mandatario en su cuenta de Twitter.

Calderón calificó como una calumnia sin fundamentos los dichos del Presidente, y advirtió que quien acusa está obligado a presentar pruebas.

"Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento", agregó.

Indicó que su pertenencia al Consejo de Administración Avangrid tuvo lugar cuatro años después de que dejó la Presidencia de la República, lo que no violentó la ley, pues ésta señala que no se pueden ocupar cargos durante un año posterior al término del ejercicio de servidor público.

"Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo, tuvo lugar entre 2016 y 2018, cuatro años después de haber concluido el cargo", indicó.

Por la mañana, sin referirse de manera directa a Calderón, López Obrador refirió que esa empresa incorporó a un ex Presidente como consejero, hecho que calificó como un acto de corrupción.

En 2016, Avangrid -filial de Iberdrola- incorporó a Calderón en su Consejo de Administración.

"Una empresa, de estas que le vende energía eléctrica a la CFE, contrató a un ex Presidente como miembro de su Consejo de Administración", señaló.

"No sólo fue a este ex Presidente sino quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a empresas que les habían dado contratos con subsidio. ¿Cómo se llama eso? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción", agregó.