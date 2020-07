Realizan quinta caravana contra AMLO

Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México— En al menos una decena de ciudades del país se realizó esta mañana la quinta caravana de automóviles para pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La manifestación, convocada por el denominado Frente Nacional AntiAMLO (Frena), está prevista a realizarse en alrededor de 210 ciudades de México y del extranjero este sábado y domingo en distintos horarios.

Según los organizadores, esta será la última caravana tras la primera realizada el 30 de mayo.

En Guadalajara, Jalisco, a diferencia de otras ocasiones, los inconformes se bajaron de sus autos para concentrarse en la Glorieta La Minerva.

Con mariachi, vestidos con playeras verdes, blancas y rojas, y portando banderas de México, se manifestaron en este lugar, en donde guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la delincuencia y del Covid-19 en el País.

En Hermosillo, Sonora, los manifestantes se reunieron en el estacionamiento de un centro comercial para irse en caravana hasta el Museo de la Universidad de Sonora.

Los automovilistas mostraron mensajes como "Fuera destructor, AMLO vete ya", "Por no cuidar la salud de los mexicanos #AMLORenuncia", "No al comunismo, no al populismo", "Queremos seguridad en las calles", "México quiere verdadera justicia social", y "Medicinas para los niños con cáncer".

En Villahermosa, Tabasco, la caravana inició en el velódromo de Ciudad Deportiva, recorrió avenidas principales y concluyó frente a Palacio de Gobierno.

En Campeche, alrededor de una veintena de vehículos se manifestaron en el malecón de la ciudad.

También hubo manifestaciones en Cuernavaca, Cuautla, Morelia, Durango, Chilpancingo y Navojoa (Sonora).

Para esta tarde se tiene prevista una caravana en la Zona Metropolitana de Monterrey, mientras que en la Ciudad de México está programada para mañana las 10:30 horas en Paseo de la Reforma.