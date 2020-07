Reforma / Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Ciudad de México— Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó renunciar al cargo por las criticas que ha recibido su estrategia para manejar la epidemia de Covid-19 en el país.

"Estoy comprometido con lo que tengo que hacer, no tengo por qué pensar en eso", afirmó en entrevista con medios locales al salir del Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco.

Cuestionado sobre si ha perdido credibilidad, aseguró que el manejo de una epidemia, como se hace en México, se realiza con base en la ciencia.

Al arribar este viernes a Tabasco, donde también se lanzará la estrategia de acción comunitaria contra Covid-19, el subsecretario negó que las giras de trabajo que está realizando en algunos estados del País tengan un interés político electoral.

Dice la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI que usted recorre los estados porque le interesa la política y quiere ser diputado federal, se le preguntó.

"No conozco a la diputada, pero se ve que ella tampoco me conoce a mí", respondió López-Gatell.

"Venimos a hacer el trabajo técnico. Nosotros somos funcionarios técnicos que nos dedicamos a la salud pública y venimos a hacer ese trabajo. El Gobierno de México, el presidente López Obrador, ha dejado clarísimo, desde que inició esta epidemia, que en México las decisiones de salud se toman con criterios técnicos, criterios científicos, y eso es a lo que venimos, ese es nuestro compromiso. Aquí no se trata de hacer política, se trata de salvar vidas y proteger a la gente", afirmó.

Sobre su relación con el Gobernador del Estado, Adán Augusto López, quien el viernes pasado dijo en un video que "ya no podía con Gatell", el Subsecretario de Salud negó que haya asperezas con el Mandatario estatal.

"No hay ninguna aspereza, tenemos una excelente relación con todos los Gobiernos estatales. No hay ninguna enemistad, tenemos una relación excelente de trabajo, estamos en comunicación diaria y resolvemos los problemas que debemos enfrentar. Insisto, aquí no se trata de política, se trata de salvar vidas y proteger la salud de las personas", reiteró.

López-Gatell dijo que tanto en Tabasco como en el resto del País la epidemia de Covid-19 se mantiene activa, por lo que la población debe seguir respetando las recomendaciones de las autoridades estatales.

Agregó que el Gobierno federal continuará apoyando al Estado con insumos para atender la emergencia sanitaria, pues actualmente Tabasco reporta la mayor ocupación hospitalaria, con el 78 por ciento de sus camas generales en uso, así como el 65 por ciento de sus camas con ventilador.

"Vamos a apoyar en todo lo que sea necesario, pero confiamos en las autoridades del Estado de Tabasco, en su Secretaria de Salud, en el Gobernador, y vamos a seguir apoyando y trabajando juntos", sostuvo.

López-Gatell arribó al aeropuerto con cubrebocas puesto y fue recibido ahí por la Secretaria de Salud del Estado, Silvia Roldán Fernández.

Este viernes, como la semana pasada en Chiapas, la conferencia nocturna para informar sobre el coronavirus se realizará desde Tabasco.