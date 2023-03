¿Quién gana con la salida de Osorio?

Ciudad de México— Detrás de la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación de la bancada del PRI en el Senado, conformada por 13 legisladores y legisladores, se aprecia la mano del dirigente nacional tricolor, Alejandro "Alito" Moreno, quien impulsó a Manuel Añorve en el cargo.

Y desde el nombramiento del guerrerense como nuevo líder parlamentario comenzaron las especulaciones sobre quién resulta beneficiado con el nombramiento.

En el pleno del Senado, su paisano el morenista Félix Salgado Macedonio fue uno de los senadores que felicitó con mayor efusividad a Añorve, quien andaba de arriba para abajo en su nueva condición de jefe de la bancada del PRI.

"No soy entreguista", zanjó el ex Alcalde acapulqueño, muy dado a tomarse fotos con funcionarios del Gobierno.

En entrevista, el senador prometió encabezar una coordinación orientada a la búsqueda de acuerdos y consensos, "hacia el interior y exterior".

"Soy miembro del CEN, fui enlace entre la bancada y el CEN. Yo no voy a negar una amistad que tengo con Alejandro Moreno, también sería algo que ni siquiera me atrevería a comentarlo. Pero qué bueno que tengo una buena comunicación con él, porque seré facilitador con mis compañeros de bancada. Soy un hombre de acuerdos. Cuando te digo que soy un coordinador que buscará acuerdos internos y externos, pues es con las fuerzas políticas que representamos en el Senado a este País. Por supuesto que tengo comunicación con Ricardo Monreal y sus aliados, pero esto no es un cheque en blanco.

"Soy un hombre que tampoco viene de la nada. Y mi historia es la que habla por mí: yo voté en contra de la revocación de mandato y consulta popular, cuando querían que apareciera el Presidente en la boleta en la elección intermedia. Después voté favor de la Guardia Nacional, voté en contra de la reforma que quería desaparecer el INE y en contra del Plan B. Mi papel en mi relación con la Oposición no es un cheque en blanco, ni me sé quedar callado. Somos una oposición responsable y a veces dura. Y vamos a seguir construyendo con el grupo de contención. No vengo de la nada a ser coordinador. Yo no soy entreguista. Soy hombre de acuerdos", dijo Añorve, en entrevista.

Después de haber sido defenestrado por el líder tricolor, el senador Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que el camino que tiene por delante es tumbar a "Alito", sin importar el asiento que pueda ocupar.

El senador hidalguense espera la resolución que adopte el Tribunal Electoral para saber el futuro inmediato de Alejandro Moreno, después de haber impugnado las maniobras del campechano para ampliar su liderazgo.

"El riesgo fundamental es que 'Alito' dicte indicaciones para los votos, que dé línea. Nosotros no lo permitíamos: se lo dije y nunca le gustó. En la reunión de hace cuatro semanas me dijo 'es que aquí dice que tienen que votar como yo digo'. Y yo le dije 'no, eso es ofender la libertad de los senadores. Es más, ni se los digas'

"'Alito' no sabe de acuerdos, miente, engaña, y de mi parte estoy tranquilo, proque yo sí cumplo y busqué darle a mi grupo la cohesión. Me he dedicado mucho a la conciliación y a los acuerdos. No estaré en el protagonismo, pero sí me toca hacer llamado a los acuerdos, pero no asumir lo que no me corresponde dentro del grupo. Mi trabajo es lo que va a enseñar de qué estoy hecho", planteó Osorio Chong, en entrevista.