¿Qué sigue tras la consulta?

Ciudad de México— Si en la consulta del 1 de agosto gana el sí, los poderes Legislativo y Ejecutivo serán los responsables de que se cumpla "el esclarecimiento de las decisiones del pasado", afirma el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.

"De confirmarse que votó el 40 por ciento de la Lista Nominal el resultado será vinculatorio para el Poder Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades correspondientes.

"Al INE no nos toca poner en conocimiento al Ejecutivo sino a la Suprema Corte de los resultados de la encuesta, y ésta pone en conocimientos a los poderes legislativo y ejecutivo federal y autoridades competentes", explica.

Recuerda que esta consulta se realiza con la legislación del 2014, no la recientemente aprobada, por lo que existen muchos vacíos sobre los alcances.

"La ley no dice cómo se materializarían los resultados de las consultas, sólo establece que el INE informará a la Corte 'para que en el ámbito de su competencia realice lo conducente para su atención'.

"Entonces, los Poderes Legislativo y Ejecutivo federales traducirán qué es el ámbito de su competencia y qué es lo conducente", añade.

Sin embargo, considera que la figura de consulta popular debe adquirir con el tiempo mayor relevancia en el país.

"Hay otros países que han madurado mucho en su actuación política ciudadana, al tener una constante participación en este tipo de mecanismos.

"Nos conviene que en México tengamos esta posibilidad de participar, a la larga se irá viendo un efecto positivo, quizá ahora no se logra percibir porque es la primera consulta, pero cuando se haga una costumbre ser consultados habrá buenas ventajas", indica.

Por ejemplo, dice, en Italia constantemente se realizan plebiscitos para consultar acciones de gobierno o leyes, por lo que su cultura democrática se ha fortalecido.

Se calcula que el martes 3 de agosto el Instituto tendrá los resultados de dicho ejercicio.

El INE tiene prácticamente todo listo para que se ejecute la consulta popular, en la que podrán participar más de 93 millones de personas, quienes acudirán a 57 mil mesas receptoras.

Hasta este fin de semana se habían capacitado el 98.5 por ciento de los 285 mil funcionarios de centros de votación.

"Toda esta semana será cuidar los detalles, contar con el 100 por ciento de los ciudadanos capacitados y cerrar fuerte en la difusión, y hemos pedido a los Oples para pedirles que nos ayuden a difundir la consulta, no bajar la guardia de la organización", añade.

Que prevalezca la ley y Estado de Derecho: Humphrey

Para la consejera Carla Humphrey, la consulta popular es una oportunidad para que los ciudadanos incidan, a través de otros mecanismos distintos a una elección, en decisiones relevantes del país.

Por ello, considera, es muy importante que los ciudadanos acudan el 1 de agosto a las mesas receptoras para votar, ya sea por el sí o por el no.

Lo trascendente de este ejercicio, afirma, es la participación, independientemente de lo que diga la pregunta que se someterá a consideración de más de 93 millones de mexicanos.

"Las consultas populares son mecanismos de democracia directa con los que la ciudadanía puede opinar temas transcendentes para el País.

"Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de estos mecanismos, no sólo en las elecciones podemos incidir en decisiones relevantes, ahora se estrena la consulta popular, y lo importante es ir a participar, por un sí o por un no, lo que el ciudadano quiera, pero sin duda hay que apropiarnos de estos mecanismos, incidir desde otra forma democráticamente", indica.

Ejemplifica que la Ciudad de México ha mostrado cómo a través de consultas se construyen las decisiones, entre ellas el presupuesto participativo.

Recuerda que es importante la participación porque si no se alcanza el 40 por ciento no tendrá efectos vinculantes.

"El resultado, ya sea un sí o un no, no será obligatorio para las autoridades, el tema de esta consulta no se implementará o no se ejercerán las acciones jurídicas que deban implementarse para responsabilizar a quienes incurrieron en algunas acciones del pasado.

"En esta ocasión, lo importante es hacer responsable a cada persona por las decisiones que tomaron, hacer consciencia de que prevalezca la ley y el Estado de Derecho y quien infrinja la ley sepa que habrá consecuencias por ello", apunta.

En la recta final

Entre los últimos detalles que trabaja el INE está el registro de los observadores de la consulta, el jueves pasado se informó al Consejo General que se han registrado 45 mil 953 personas.

Pese a que no es la entidad más grande, Yucatán es la que ha recibido más registros, 6 mil 808; seguida por el Estado de México, con 6 mil 635; la Ciudad de México con 6 mil 490; Michoacán con 3 mil 197, y Campeche y Coahuila, 2 mil.

Sin embargo, hay entidades donde no generó expectativas el desarrollo de la consulta. Por ejemplo, en San Luis Potosí sólo se registraron 150 observadores; en Colima, 66; y en Zacatecas, 43.

También sobresale que 52 por ciento son mujeres y, hasta la semana pasada, se habían impartido 8 mil 327 cursos de capacitación.