Necesitará consulta 37.4 millones de votos para ser válida

Ciudad de México— Con el reconocimiento de que será difícil reunir 37.4 millones de votos, más de 13 mil Comités de Defensa de la 4T participan en la promoción de la consulta popular.

En jardines, mercados y sitios concurridos, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador piden participar el 1 de agosto en este ejercicio, independientemente de que voten a favor o en contra.

El presidente de Unidad de las Izquierdas, José Antonio Rueda, informó que 13 mil Comités, conformados por 15 personas, se han registrado, pero se calcula que otros 10 mil más están participando por su cuenta.

Reconoció que representa un reto lograr que 37 millones 411 mil 389 personas voten.

Por ello, el morenista aseguró que más allá de promover el sí en la consulta, están pidiendo a los ciudadanos acudir a las mesas receptoras, pues dicho ejercicio representa la apertura para la democracia participativa.

"Es muy difícil porque 40 por ciento de participantes de la Lista Nominal sin promoción intensa, sin recursos destinados para que se participe, disminución a un tercio de las casillas, que no se hiciera concurrente con la elección, pues son muchos obstáculos para que se puedan generar estos procesos.

"Se puso un tope muy alto, cuando en otros países es mucho menor ese porcentaje para hacer efectiva la participación de la gente en decisiones relevantes", dijo.

En la promoción, indicó, se pone énfasis en la importancia del ejercicio en sí.

"Estamos poniendo énfasis en que este es un camino que se abre para la democracia participativa, normalmente la democracia en los países dan oportunidad para que se vote por un funcionario, pero después de eso ya no hay participación ciudadana.

"Por eso vemos esta consulta no como un punto de llegada a un fin, sino como un punto de partida. Independientemente del resultado de esta consulta, lo cierto es que la tendencia va a ser para que en el futuro se consulten muchas cosas importantes", indicó.

Al cuestionarle si no están generando expectativas falsas en los ciudadanos sobre que se juzgará a los expresidentes cuando la pregunta no se refiere a ellos, Rueda consideró que aunque ésta no se refiere a los exmandatarios, para todos resulta evidente que se trata de ellos.

"La pregunta está formulada de manera inadecuada, pero todos saben qué está en juego, independientemente lo que diga la pregunta, tanto el Gobierno y la Fiscalía General saben qué tienen que hacer si el resultado es sí, y es hacer lo que esté a su alcance para juzgar a los ex Presientes.

"Aun cuando se ve que hay poca promoción, muchos sectores han ido madurando la idea de que no pueden quedar impunes los abusos de autoridad de sexenios pasados, que se debe llevar ante la autoridad a los expresidentes, eso ya está metido en la mente de las personas", consideró.