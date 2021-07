Aunque haya riesgo de multa, actos públicos van, dice AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un evento de mejoramiento urbano en la Colonia Arboleda, en el puerto de Veracruz, entre vecinos congregados que le mostraron apoyo con vivas y hasta matracas.

"Vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos, primero porque todavía no pasa la pandemia, y también porque no se pueden hacer actos públicos, porque hay veda electoral. Dentro de 8 días va a haber una consulta y no se pueden dar a conocer acciones del Gobierno, estamos haciendo reuniones cerradas, pero nos estamos viendo y escuchando, ojalá la autoridad electoral comprenda esta situación", dijo el tabasqueño.

"De todas formas no se transmite este mensaje por medios oficiales", afirmó desde una cancha de basquetbol recién construida en un camellón.

Los vecinos de la colonia salieron de sus hogares para lanzar expresiones de apoyo al mandatario federal.

Otros aprovecharon para exigir agua potable y que invierta en el municipio.

El presidente elevó el tono de su discurso y prometió apoyos sociales de su gobierno a la gente de escasos recursos.

"Van a continuar todos los programas del Bienestar, que va a seguir apoyando a los jóvenes, todos los jóvenes que no tengan trabajo van a seguir siendo contratados para trabajar como aprendices, que se capaciten en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No queremos que los jóvenes se queden sin opciones, que tengan alternativas y que no sean enganchados por las bandas, por la delincuencia", prometió.

"Y van a continuar las becas también, para todos los que estudian en el nivel medio superior, para bachillerato, y van a continuar las becas para preescolar, primaria y secundaria, y vamos a seguir entregando apoyos, el presupuesto a las escuelas, para que las sociedades de madres y de padres de familia administren ese dinero y le den mantenimiento a los planteles educativos.

"Va a continuar el programa de la pensión para los adultos mayores y hay una buena noticia porque ya se va a entregar esta pensión a partir de los 65 años. En enero del 24 va a ser el doble de lo que se está entregando", lanzó el presidente

Enlistó cada apoyo de su Gobierno y que éstos serán entregados a cada sector de la población.

La gente congregada aplaudió al presidente. Desde una casa un vecino sacó una matraca para refrendar el respaldo.

López Obrador pidió luego a los ciudadanos evitar la acumulación de dinero y refirió que su Gobierno camina porque no hay corrupción.

"México siempre ha enfrentado calamidades por sus culturas, porque tenemos una gran reserva de valores culturales, espirituales, eso no hay que olvidarlo, no estar pensando nada más en el cochino dinero. Hay que estar pensando en actuar con honestidad. La verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, la felicidad no es acumular dinero a costa de lo que sea, sin escrúpulos de ninguna índole, la verdadera felicidad no es tener fama, acumular títulos académicos, títulos de nobleza", planteó.

"Estamos aplicando una fórmula muy eficaz, es muy milagrosa y sencilla de gobernar, es nada más no permitir la corrupción y no permitir la impunidad. Se robaban mucho dinero, no tenían llenadera y eso ya se terminó, vamos a seguir limpiando la corrupción en el gobierno, no queremos ladrones en el gobierno, no queremos que se roben el dinero que es del pueblo, porque el presupuesto no es de los funcionarios".

El presidente se despidió de los vecinos, con saludos de puño a puño.

"¿Queremos o no queremos al presidente?", gritó el Gobernador Cuitláhuac García.

El Mandatario ya ha sido reprendido por autoridades electorales por violar la veda electoral.

El Tribunal Electoral federal ordenó el 27 de mayo al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante sus conferencias mañaneras se ajuste a las limitaciones constitucionales en temas y expresiones en tiempo de campañas electorales y hasta que pasara la jornada del 6 de junio.

Al aprobar una sentencia en la que se determina que se difundió propaganda gubernamental durante la conferencia matutina del 9 de abril, y con ello violó la veda electoral, la Sala Especializada del TEPJF también instruyó establecer sanciones a los titulares de Comunicación Social, así como al del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) por poner a disposición la señal del encuentro con medios.