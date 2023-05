Qué pasen elecciones en estados para enfocarse en encuesta

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió esperar a que pasen las elecciones en el Estado de México y en Coahuila para enfocarse en el proceso para definir a la persona candidata a la Presidencia de la República por Morena.

Este miércoles, la mandataria capitalina dijo además que por parte de ella no existe guerra sucia en el proceso para elegir a quien buscará sentarse en la silla presidencial en 2024.

"De nuestra parte no, eso lo puedo decir, no sé si haya de otros y espero que no sea así. Yo creo que hay que aguantar un poco a que pase la elección del Estado de México y de Coahuila, y después esperar a que nos llame el Comité Ejecutivo de nuestro partido", dijo.

Destacó que Morena definirá las reglas para la contienda interna y afirmó confiar plenamente en ello.

Indicó que llegado el momento comenzará a hablar de la encuesta prevista en Morena y consideró que existirá consenso entre las personas interesadas en la candidatura.

"Se presta mucho a que haya, cuando nos preguntan sobre lo que dijo alguno de nuestros compañeros, a que haya contradicción entre lo que decimos; y no la hay, en realidad. Yo siempre voy a hablar a favor de la unidad.

"Vamos a esperar a los tiempos adecuados, y yo estoy convencida de que vamos a estar todos de acuerdo".