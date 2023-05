Libra AMLO sanción por llamados a votar

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador libró una medida cautelar del INE para prohibirle no entrometerse en la elección del 2024.

Los dos nuevos consejeros Jorge Montaño y Rita López votaron a favor de un proyecto de la Unidad de lo Contencioso, en el que se declaraba improcedente una medida cautelar contra el tabasqueño por violar la imparcialidad al asegurar a los ciudadanos que si querían la transformación y las pensiones ya sabían por quién votar el próximo año.

La consejera Claudia Zavala se pronunció en contra, al considerar que es claro que el mandatario federal está violando la Constitución, al romper los principios de neutralidad e imparcialidad con sus dichos.

Por ello, proponía declarar procedentes las medidas cautelares para exigirle conducirse con neutralidad rumbo al proceso electoral del 2024, y no hacer llamados al voto.

"¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la Nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que, por el bien de todos, primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los Ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar", afirmó el presidente el 11 de mayo.

En su conferencia mañanera, AMLO afirmó que su movimiento no sólo requiere ganar la Presidencia, sino también tener mayoría calificada en el Congreso para lograr reformas constitucionales.

Durante la sesión de la Comisión de Quejas, Zavala advirtió que aunque no mencione a Morena, es claro que se refiere a ese partido, además de que el simple hecho de llamar a favor o en contra por una acción, viola los principios de neutralidad.

Además, indicó, mediáticamente al Plan C se le conoce como una estrategia electoral rumbo al 2024.

"Hace un juego de palabras, y la pregunta es: ¿Corresponde al titular de la Presidencia, como máximo dirigente, vincular con un proyecto a la próxima elección del 2024? ¿En qué momento tiene el deber de neutralidad? ¿Sólo cuándo inicia el proceso electoral? En cualquier momento está vigente, esto es lo que debe regir en términos constitucionales, el deber de neutralidad, imparcialidad.

"Todas estas palabras se traducen en un a favor y en contra con visos al 2024. El deber del Poder Ejecutivo es ni a favor ni en contra aunque este lejano el proceso", afirmó.

Nuevamente insistió que urge que el Tribunal Electoral se pronuncie sobre "el gran problema" que existe en la injerencia de servidores públicos en los procesos electorales, aunque no estén en curso, y la promoción que realizan los aspirantes de Morena a la Presidencia.

Sin embargo, la consejera Rita López argumentó que el Presidente no se está refiriendo a la elección del Estado de México y Coahuila, y el proceso del 2024 no ha comenzado, por lo que no existían elementos para una medida cautelar.

Justificó que está de acuerdo en que se necesitan nuevos criterios, por lo que el INE debe sujetarse a las limitantes que tiene.

"No se advierte un llamamiento directo o expreso a favor de una candidatura específica, no va relacionado con las candidaturas locales.

"Sin duda debemos revisar el modelo porque parece que no gusta, no se obedece, y bueno, pero también estamos limitadas y limitados a nuestras facultades. Sí hay un asunto del deber y también de la libertad de expresión", dijo.

La Comisión también consideró improcedentes medidas cautelares contra los aspirantes a la Presidencia, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, por actos anticipados de campaña, al considerar que aún no comienza el proceso 2024.