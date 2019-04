Pugna López Obrador por 'utilidad razonada' para gasolineros

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por fomentar la competencia entre gasolineros y que sus utilidades sean razonadas para evitar abusos en los precios de combustibles.

"Leí por ahí que queríamos regresar al estatismo, no, lo que queremos es que haya competencia, que no haya monopolio. Que nos ayuden los consumidores para saber dónde cargar gasolina. Si se ponen de acuerdo con prácticas monopólicas, pues vamos a crear nuestras gasolineras, como la de la Marina, que vendan litros de a litro, que sea un precio bajo y razonado", dijo.

"Resulta que Pemex baja el precio y sube el precio al consumidor. Eso es lo que tenemos que resolver entre todos y no enojarnos, el Gobierno tiene que proteger a los consumidores, más si se está haciendo un esfuerzo de que no aumenten los precios. No estamos hablando de que no tengan utilidad, sino que sea razonada, que no se abuse".

Ayer, López Obrador afirmó que los aumentos en los precios de los combustibles se deben a que ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución, por lo que las llamó a evitar abusos.

El Mandatario comentó que el lunes dará a conocer el precio al que vende Petróleos Mexicanos (Pemex) y al que venden las gasolineras, con el fin de transparentar.

"Cuando se habla de abuso parece que le echáramos la culpa a los distribuidores, cuando Pemex está vendiendo caro y no. Son dos momentos, el precio al que vende Pemex, que podemos controlar, y el precio al que venden las gasolineras", explicó.