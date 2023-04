Pueblos mágicos, destinos acechados por la violencia

Ciudad de México.- Aunque son atractivos turísticos con alta afluencia de visitantes, los llamados Pueblos Mágicos también resienten la inseguridad, y en vísperas de la Semana Santa.

El Municipio de Jerez, Zacatecas, por ejemplo, canceló hace unas semanas la Feria de la Primavera, que se realizaría del 5 al 7 de abril.

Humberto Salazar Contreras, Alcalde morenista de esa localidad, informó que los 6 millones de pesos que el Ayuntamiento destinaría a la Feria se utilizarán para el combate a la inseguridad.

Jerez, Pueblo Mágico desde hace más de una década, ha padecido en fechas recientes homicidios, balaceras, desapariciones y hasta actos incendiarios.

El Semáforo Delictivo --elaborado por la organización del mismo nombre-- pone en rojo los homicidios, los robos de vehículo, las lesiones y la violencia familiar en el Municipio.

De acuerdo con reportes, los homicidios se han disparado en Jerez. En 2019 las autoridades reportaron 3 muertes, mientras en 2022 fueron 66, un incremento de 2 mil 100 por ciento.

Una situación similar vive Mazamitla, Jalisco, donde se han registrado tiroteos, secuestros, narcobloqueos e incluso se canceló el Grito de Independencia el año pasado.

La violencia en los Pueblos Mágicos pone en alerta a las autoridades locales y federales ante el periodo vacacional de Semana Santa.

En Valle de Bravo, por ejemplo, se aplicará un "blindaje" de seguridad con policías municipales, estatales y elementos del Ejército y la Marina.

Se realizará un operativo interinstitucional que incluye 142 elementos municipales, 150 uniformados de la Policía Estatal, 40 efectivos de la Guardia Nacional y 19 infantes de Marina.

"Este ejercicio lo venimos haciendo desde el año cuando inicié mi administración y nos dio grandes resultados", expresó en entrevista la Alcaldesa de Valle de Bravo, Michelle Núñez.

"También en esta ocasión implementaremos un dron. En general tratamos de blindar los temas (de seguridad) en general, nos ha funcionado muy bien esta coordinación".

Entre los puntos donde se reforzará la seguridad en este Pueblo Mágico están Monte Alto, La Cascada, Verlo de Novia y Avándaro, con puntual énfasis en ilícitos con el robo de autopartes.

La incidencia

En el País existen 132 Pueblos Mágicos. Son definidos como sitios con símbolos, leyendas e historia que muestran la identidad nacional en sus rincones y poseen "magia" en sus atractivos.

De acuerdo con reportes, entre los Pueblos Mágicos que tienen más delitos están Atlixco y Cholula en Puebla; Dolores Hidalgo y Salvatierra en Guanajuato, y Guadalupe, Zacatecas.

También Tepotzotlán, Estado de México, y Tlaquepaque, Jalisco.

Este año, por ejemplo, varios Pueblos Mágicos de Puebla muestran una tendencia al alza en la incidencia delictiva, como Atlixco y Cuetzalan.

De acuerdo con estadísticas oficiales, Atlixco registró 385 delitos contra la vida y la integridad corporal y 215 ilícitos contra el patrimonio, durante el primer bimestre del año.

En el mismo periodo de 2021, este municipio poblano reportó 354 y 185 ilícitos, lo que significó un aumento de 8.7 y 16.2 por ciento, respectivamente.

Cuetzalan, Puebla, atraviesa una situación similar. Pasó de 68 delitos contra la vida y la integridad entre enero y febrero de 2021, a 81 en el mismo periodo de 2022.

Es decir, un crecimiento de 19.1 por ciento.

En el caso de los delitos contra el patrimonio, que incluyen los robos a casa-habitación, de vehículo y a transportistas, pasaron de 21 a 26 en el mismo lapso.

Guadalupe, Zacatecas, que colinda con San Luis Potosí, es el segundo Municipio con mayor incidencia delictiva del Estado, tan solo superado por Fresnillo.

Cifras de la Secretaría de Defensa Nacional indican que, tan sólo de diciembre de 2018 a julio de 2022, en este Municipio se registraron mil 452 casos de homicidio doloso, robo de vehículo y narcomenudeo.

Ven desatención gubernamental

Carlos Mendoza, especialista en seguridad, considera que la Administración de la llamada "4T" ha desatendido la política gubernamental de los Pueblos Mágicos, incluida su seguridad.

El especialista advierte que el aumento de la incidencia en varios pueblos también tiene correlación directa con la eliminación de la bolsa presupuestal que se destinaba a esos puntos turísticos.

"Se había diseñado una estrategia para impulsar los Pueblos Mágicos, pero ahora no tienen fuentes de financiamiento alternas que les permita una mejor cobertura de sus fuerzas policiales", manifiesta.

"Una de las características en esta Administración tiene que ver con el debilitamiento de lo local, esta apuesta por la Guardia Nacional ha ido a contraflujo del fortalecimiento de las capacidades locales".

"Evidentemente esto es mucho más evidente en algunas geografías que son de carácter estratégico, sea porque son fronterizos, capitales o localidades donde se asienta una actividad económica, pero también es natural que afecta a los centros turísticos", añade.

El también académico considera necesario que la Secretaría de Turismo federal acompañe a los estados para "blindar" estos espacios que generan una importante derrama económica.

¿Hay desinterés del Gobierno federal?, se le pregunta al investigador

"Observaría una desatención, descuido del Gobierno federal, primero este centralismo, esta centralización del poder, a los primeros que ha afectado es a los espacios más cercanos a las comunidades", responde.

"Y, en segundo lugar, claro que afecta a estos espacios, en alguna ocasión llegaron a comentar que habían sido nada más invenciones, creaciones comerciales que en realidad no impulsaban las culturas tradicionales y creo que esto es un señalamiento que se ve reflejado en los hechos. Hay una desatención, un desinterés".

Mendoza estima que podría mejorar la seguridad en estos pueblos, pero si hay un replanteamiento de la estrategia en dichos sitios.

"Si hay un ajuste en el orden de prioridades, sin duda que se podría, (...) están documentadas en diferentes partes del mundo prácticas que reducen la violencia, que reducen incluso a la mitad los homicidios dolosos en un periodo relativamente corto", menciona.

"Y por qué no, a través de diferentes estrategias reimpulsar estos municipios que pueden jugar un papel importante en la recomposición del tejido social, claro que se podría. Ahora, en términos realistas, me parece que no va a haber ningún ajuste, desafortunadamente".

'Inseguridad está focalizada'

La Secretaría de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar, considera que la inseguridad está focalizada en algunos puntos del País y, en términos generales, no está afectando los flujos turísticos.

En entrevista, advierte que la delincuencia existe porque es un fenómeno social, pero en lugares turísticos y Pueblos Mágicos, dice, la protección viene de la misma gente y de los prestadores de servicios.

"Mi percepción es que (la inseguridad) está focalizada, es en lugares focalizados. La situación focalizada de la inseguridad, a mi manera de ver, no está en los lugares turísticos, porque inclusive la delincuencia sabe que ahí están las familias y la generación de empleos, aunque por supuesto siempre puede pasar el robo de una bolsa, de una cartera", señala.

"También puede haber el descuido de dejar las llaves de una moto, y puede suceder, pero también sucede hasta en los mejores lugares del mundo si hay descuidos".

"Pero en México, los Secretarios de Turismo es uno de los puntos que más estamos cuidando; hablamos de cómo vamos a defender cada uno, y por supuesto, a protegernos entre nosotros y a cuidarnos, antes los estados estábamos divididos, hoy vamos como corazón de México".

La funcionaria estatal asevera que los Secretarios de Turismo locales, en coordinación con la Federación, sí están cuidando la seguridad y han acordado "blindar" los destinos.

"Los Secretarios nos hemos puesto la tarea de blindar destinos turísticos (para que sean) seguros; se mueven muchas cosas atrás de ello, reuniones, correos electrónicos, planes, estrategias", menciona.

"Hemos recibido un número histórico de turistas extranjeros y nacionales, (...) la ONU reconoció a nuestro País como un lugar seguro para viajar".

Quintanar sostiene que se puede "hacer mucho" en esta materia si trabajan en conjunto los tres órdenes de gobierno.

Afirma que la incidencia delictiva en los Pueblos Mágicos de Hidalgo no ha aumentado, como sí ha sucedido en otras entidades como Zacatecas y Guanajuato.

"He caminado los siete Pueblos Mágicos de Hidalgo llevando grupos de turistas y la seguridad en el Estado de Hidalgo es privilegiada; se roban un tanque de gas, se llegan a robar un espejo de un coche, pero el estado de Hidalgo y sus Pueblos Mágicos tienen seguridad social. La gente puede venir porque e sun estado seguro", agrega.

Alistan operativo especial

Con más de 10 mil elementos, el Gobierno federal implementará un operativo especial con motivo del periodo vacacional de la Semana Santa.

El dispositivo arranca esta semana y concluirá la tercera semana de abril. Los elementos se apoyarán con más de 2 mil vehículos en todo el País.

La finalidad es prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, así como garantizar la seguridad y auxiliar a la población en las carreteras, aeropuertos y centros turísticos.

Como parte de sus acciones, los elementos federales realizarán servicios de inspección, seguridad, verificación y vigilancia.

Tan solo de la Guardia Nacional participarán más de 3 mil efectivos en la aplicación de programas como seguridad en carreteras y patrullajes en sitios turísticos.

El Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de Turismo federal destaca el establecimiento del Plan Anual de Evaluación para todas las localidades que forman parte del programa.

Se trata de una evaluación integral que busca fortalecer y mejorar la implementación de las acciones para la consolidación de estos destinos turísticos.

Esto, a través de la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en los ámbitos normativo, administrativo y de funcionamiento operacional de la planeación.

Otro instrumento, la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, también establece la coordinación entre los sectores público y social en materia de seguridad y protección integral al turista a fin de mejorar la confianza de los visitantes.

"Seguridad y protección integral del turista", es uno de los objetivos que establece la Estrategia.

Pugnan por recursos adicionales

La Secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar, y la presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez, se pronuncian por que regrese la bolsa presupuestal que se destinaba a los Pueblos Mágicos desde el Presupuesto de Egresos de la Federación.

"Es importantísimo y determinante (que se asigne ese presupuesto nuevamente)", manifiesta Quintanar.

"En una reunión que tuvimos en el Senado fue una de mis solicitudes a un mes de haber llegado; decíamos que es importantísimo que se regrese esa política de apoyo a los Pueblos Mágicos".

Quintanar también subraya que es necesario que el turismo sea considerada una actividad prioritaria en la política púbica de la Nación.

Núñez califica como necesario un presupuesto extra para Pueblos Mágicos, a fin de mejorar los servicios y la infraestructura en dichos sitios.

"Como tal no tenemos un fondo adicional por ser un Pueblo Mágico, nos llega el mismo presupuesto que está destinado para los servicios, como marca la Constitución (...) pero específicamente como tal, para Pueblo Mágico, no"

-¿Es necesario?, se le pregunta.

"Sí considero que es necesario puesto que con ello podemos continuar mejorando la infraestructura, por ejemplo, en mi caso, tengo la cascada Velo de Novia, la cascada del Molino, a mí me encantaría poder rehabilitar esa zona, darle mayor iluminación, poder mejorarla, ponerle a lo mejor mejores bancas", dice.

"Pero tengo también el tema de las escuelas que estaban en abandono, tengo también calles que requieren de pavimentación, entonces tengo que priorizar qué es lo que condiciona mayor justicia social, bienestar, (aunque) estos puntos me encantaría tenerlos también al 100 por ciento", lamenta.

Aunque aboga por un presupuesto etiquetado para Pueblos Mágicos, como existía hasta 2018, la Alcaldesa afirma que haciendo un uso muy responsable de los recursos también se pueden lograr avances importantes.

"Poco a poco hemos logrado atender cada uno de los sectores importantes, pero por supuesto que nos vendría muy bien como Pueblos Mágicos que nos destinaran un recurso adicional", recalca.

"Sí la había (bolsa presupuestal), sin embargo, ahorita pues no estamos siendo participes de dicho presupuesto".