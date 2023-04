Guadalupe Taddei defenderá la democracia, afirma Sheinbaum

Ciudad de México.— En evento en Morelos, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, celebró que Guadalupe Taddei, muy cercana a Morena, "una mujer honesta", sea presidenta del INE y pidió que nadie corte los sueños de las mujeres mexicanas, incluido el de ser presidentas.

"Hoy la presidenta del INE es una mujer honesta, que va a defender la democracia de nuestro País, no como los antiguos, que también sólo defendían privilegios", afirmó en un discurso ante cientos de pobladores en el Parque Barranca Chapultepec, en Cuernavaca.

Casi al final, tras presumir algunas obras de su gobierno y que cada vez haya más mujeres en cargos públicos, dijo que nadie debe frenar los sueños de las mujeres, que pueden ser cualquier cosa.

"Las mujeres han sido relegadas en la historia pública y en las profesiones, por eso decimos que las mujeres pueden ser ingenieras, ¿sí o no? Pueden ser abogadas, ¿sí o no? Pueden ser gobernadoras, ¿sí o no? Y pueden ser también presidentas de la República", sostuvo.

Sheinbaum afirmó que el Presidente López Obrador está llevando a cabo un cambio histórico en México y que las críticas que recibe, incluyendo las que ella misma recibe, provienen de aquellos que buscan regresar al pasado.

"Por eso hay quien lo critica, nos critica, a la Cuarta Transformación, porque quieren regresar a esos privilegios, a la corrupción de los presidentes de antes, y hoy no podemos permitir que haya regresiones", expresó en su discurso.

El encuentro de Sheinbaum fue anunciado para discutir "Políticas Públicas en Beneficio de la Ciudadanía". Durante su presencia en el lugar, fue recibida por el Gobernador Cuauhtémoc Blanco y también hizo propaganda en favor del Gobierno federal y el Presidente, a quien llamó "un gran referente del siglo XXI".

En una entrevista previa, cuando le preguntaron sobre el caso de Ariadna Fernanda López, una joven de 27 años, asesinada en octubre y que la Fiscalía de Morelos atribuyó a muerte por intoxicación etílica, Sheinbaum aseguró que si la Fiscalía de la Ciudad de México no hubiera atraído el caso el feminicidio hubiera quedado impune.

"Se trató de hacer como si fuera un suicidio, eso es algo aberrante para las mujeres. Además, salieron públicamente a defender y dijeron que con pruebas científicas, de que no era feminicidio y la Fiscalía de la Ciudad atrajo el caso, porque ahí desapareció Ariadna y están los detenidos en la Ciudad de México, si no hubiera estado la Fiscalía de la Ciudad, ese caso hubiera quedado impune", sostuvo.