'Vamos a ganar en Guerrero', asegura Adán López

Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con aspiraciones declaradas para ser presidente, hizo campaña política en Guerrero, aunque había sido invitado a hablar sobre la reforma electoral y gobernabilidad en México.

"Vamos a ganar aquí en Guerrero, desde luego todas y cada una de las batallas", afirmó.

"Vine a decirles que no se preocupen, que cuentan con el presidente, que el presidente les pide estar unidos, porque solamente así vamos a sacar a Guerrero y a México hacia adelante. En unidad, va haber continuidad de la Cuarta Transformación", agregó López Hernández, cinco días después de la muerte de 39 migrantes encerrados en una oficina del Instituto Nacional de Migración que está a su cargo.

El cariño de los guerrerenses es lo que los alimenta, agregó e hizo el compromiso de no fallar.

"Empeñamos nuestra palabra, la Cuarta Transformación no le va a fallar a Guerrero. Nunca más un Guerrero olvidado", apuntó.

En el Centro de Convenciones Expo Mundo Imperial, ubicado según su página de internet "en la zona más exclusiva de Acapulco", el titular de Gobernación recordó a cientos de simpatizantes que este año habrá elección de gobernador en el Estado de México y Coahuila, y que deben conservar el ánimo para 2024, para la elección presidencial.

"Ya estamos esperando que llegue el 2024, porque es el año en donde se va a consolidar, donde los mexicanos van a hacer todo para que se consolide la Cuarta Transformación", afirmó.

López Hernández dijo que no iba hablar sobre reforma electoral y gobernabilidad, pues el presidente López Obrador le pidió que en lugar de eso hiciera campaña por él.

"Me dijo '¿y en Guerrero vas a tratar eso?', 'Pues sí'. 'No -me dice-, no pierdas tu tiempo hablando de reforma electoral, a lo que hay que ir es a ratificar a los guerrerenses que cuentan con el apoyo irrestricto de su amigo y compañero Andrés Manuel López Obrador", contó.

El Secretario fue presentado por el diputado de Morena Marcos Rosendo Medina.

López Hernández se entretuvo dando abrazos, saludos y posando para las fotografías, habló de los programas sociales que reparte el gobierno Federal y al final prometió regresar a Guerrero en abril.

"Voy a venir muy seguido aquí con ustedes a Guerrero, tenemos que ir abajo a comprometernos con ustedes, y antes de que termine abril, vamos a estar cuando menos un sábado en cuatro o cinco comunidades de Guerrero, ustedes decidirán adonde", dijo.

Antes de su llegada al Centro de Convenciones, el secretario de Gobernación publicó un video viajando en un auto, que manejaba el ex vocero de López Obrador y hoy subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, César Yáñez.