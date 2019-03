Protestan sindicatos educativos afuera de Palacio Nacional

Ciudad de México— Integrantes de sindicatos educativos que declararon huelga en sus instituciones marcharon del Monumento a la Revolución a Palacio Nacional para exigir un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los organizadores es Jorge Dorantes, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam), institución que estalló en huelga el 1 de febrero.

Los inconformes buscan reunirse con el mandatario para pedir que se elimine el tope de incremento salarial del 3.35 por ciento, pues la exigencia general es de 20 por ciento.

Junto a los agremiados del SITUAM marchan los integrantes del Sindicato Único de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (Sutuaan), de Chihuahua; del Sindicato Independiente del Colegio de Postgraduados (Sintcop), y el Sindicato de Académicos de la Autónoma de Chapingo.

Así como del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Chapingo (Stauach), y estudiantes organizados de la UAM.

La "Marcha Unitaria" culminará frente a las oficinas donde despacha el presidente. Ahí, se montó un templete en donde se realizará un mitin.

Los organizadores advierten que no se retirarán hasta lograr su objetivo que López Obrador les dé una audiencia.

"¡Solución, solución, solución!" y "¡Salario suficiente con huelga solamente!", son algunas de las consignas.

Entre sus demandas se encuentran el respeto al contrato colectivo de trabajo, la dignificación del trabajador universitario, solución a los emplazamientos de huelga y redistribución de los recursos para trabajadores, académicos y estímulos al estudiante.

Algunas de estas exigencias, resaltaron, fueron promesas de campaña del actual titular del Ejecutivo Federal.

El contingente avanza por Plaza de la República, para posteriormente incorporarse a Avenida Paseo de la Reforma, transitar por Avenida Juárez, luego por 5 de mayo y llegar a la Plaza de la Constitución.

La movilización es apoyada por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

En entrevista, Dorantes refirió que ya ha habido acercamientos de personal de Presidencia para indicar que sí serán recibidos, pero no se les informó aún si será el Mandatario quien los atenderá.

Señaló que las propuestas hechas por las autoridades de la UAM son insuficientes y la principal exigencia es el salario, no las plazas, pues en esta institución se tiene un rezago de 11 años en este aspecto y a nivel instituciones universitarias hay un atraso de 30 años.

La exigencia en su caso, dijo, es de 400 plazas, pero la casa de estudios ofrece 248, de las cuales dijo, 80 debieron de haber cubierto de hace más de 5 años.

"Estamos dispuesto a platicar, a dialogar y ver de qué manera podemos salir de esos conflictos (...) estamos ahorita en espera que nos van a recibir, iban a buscar la manera", apuntó.

Agregó que aún no hay cita para una próxima reunión como autoridades de la Universidad.