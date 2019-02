Protestan en 5 estados por recorte a estancias

Ciudad de México— Padres de familia y trabajadoras se manifestaron en Jalisco, Guerrero, Puebla, Chihuahua y Sinaloa en contra del recorte presupuestal al programa de estancias infantiles.

Este domingo, en Acapulco, Guerrero, alrededor de 500 personas vestidas de blanco marcharon por la Avenida Costera de dicho Puerto hacia el Parque de la Reina.

De acuerdo con la agencia Quadratín, los manifestantes pidieron la continuidad del programa, pues ha estado operando sin problema alguno desde que fue implementado.

Por otra parte, en Guadalajara, Jalisco, maestros, directivos y padres de familias de 50 estancias infantiles de la Zona Metropolitana se reunieron en la Plaza Liberación para pronunciarse contra el recorte anunciado por el nuevo Gobierno.

Los inconformes urgieron la intervención del Gobierno estatal para solucionar dicha situación.

"Hacemos un llamado al Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, a la recién creada Secretaría de Igualdad Social, encabezada por Fela Pelayo, así como a los Presidentes municipales, para que nos apoyen dentro de sus propias atribuciones a solventar este golpe económico y social que representa la reducción del apoyo federal y el cierre de muchas estancias infantiles", demandaron.

Por otro lado, medios locales reportaron que en Ciudad Juárez, Chihuahua, decenas de familias beneficiarias se reunieron en el estadio 20 de noviembre de dicha ciudad para mostrar su inconformidad ante el ajuste presupuestal.

La coordinadora del evento, Claudia Contreras, comentó que sí es viable que abuelos cuiden de los menores mientras los padres trabajan; sin embargo, opinó que las estancias cuentan con personal especializado para fomentar un desarrollo integral.

En Culiacán, Sinaloa, decenas de personas también marcharon sobre la Avenida Álvaro Obregón, desde el Templo de la Lomita hasta la Catedral Basílica de nuestra señora del Rosario.

Concepción Medina González, encargada de una de las estancias, comentó que continuarán con manifestaciones los próximos días y que se acercarán al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Sinaloa el 15 de febrero para externarle sus demandas.





...Y arman 'consulta' en Puebla

En Puebla, mujeres representantes de estancias infantiles se reunieron en el Zócalo de la capital del Estado, en donde proporcionaron cuestionarios a madres y padres de familia.

La finalidad de dicha actividad fue para que la sociedad sea la que tome la decisión sobre la continuidad del programa.

Según medios locales, la actividad fue cobijada por la activista y ex panista Violeta Lagunes, quien en el pasado proceso electoral llevó el movimiento contra Miguel Barbosa: "AMLO sí, Barbosa no".

Las trabajadoras expresaron que la mayor parte de los niños que llegan a la estancias infantiles son hijos de madres solteras y que los abuelos no tienen la preparación idónea para cuidar de los nietos.

Por lo tanto, plantearon extender su consulta en las estancias de todo el Estado de Puebla y en las entidades federativas, para que los resultados sean presentados al Presidente.