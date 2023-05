Protesta en Congreso porque no quieren justicia: Sheinbaum

Ciudad de México.- Las protestas afuera del Congreso en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy son del PAN, expuso este martes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Quienes se están manifestando afuera del Congreso son quienes no quieren la justicia, quienes no están de acuerdo en que haya cero impunidad contra la corrupción, es un grupo además muy pequeño, no es las grandes manifestaciones", aseguró Sheinbaum.

"Son unas cuantas personas del PAN que se están manifestando afuera del Congreso", subrayó.

La presencia de la Policía fue solicitada por la Mesa Directiva del Congreso, que no está a cargo de Morena, mencionó.

"Si va a haber una manifestación, es común que la Mesa Directiva pida la presencia de la fuerza pública, para, por supuesto que no es para reprimir, ni mucho menos, sino para seguridad del Congreso", apuntó Sheinbaum.

De acuerdo con la Constitución, el fiscal o la fiscal General de Justicia se elige a partir de un Consejo, que elige el propio Congreso, explicó.

"No es una propuesta de la Jefa de Gobierno para elegir a la Fiscal o el Fiscal, sino que se elige un Consejo y ese Consejo abre una convocatoria a partir del Congreso y ahí se presentan distintas personas que quieren participar", expuso.

"Ahora el planteamiento que se está haciendo, es que antes de abrir a muchas más personas que quieran ser fiscal, que se presente, como en el caso de los Derechos Humanos o de otros organismos autónomos de la ciudad, primero que se presente la ratificación o no de la fiscal y luego, si no, pues ya que se abra", planteó Sheinbaum.