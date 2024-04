Propone magistrado regresar candidaturas a emecistas

Ciudad de México.- El magistrado Felipe Fuentes propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) regrese a Alberto Esquer y a Eliseo Fernández sus candidaturas al Senado por Jalisco y Campeche, respectivamente, por Movimiento Ciudadano.

En su proyecto, que se prevé será analizado mañana por la Sala Superior, argumenta que el organismo electoral no garantizó al partido su derecho de audiencia y no le consultó sobre las posiciones que entrarían al sorteo al no garantizar la paridad de género.

Además, debió atender las propuestas que le hizo el instituto político de canjear dichos estados por Durango y Baja California Sur.

"Lo jurídicamente correcto hubiera sido que la autoridad responsable considerara la propuesta del instituto político, en aras de privilegiar la autodeterminación de Movimiento Ciudadano y tomando en cuenta que omitió hacer de su conocimiento las reglas a seguir para la cancelación de los registros.

"En efecto, si bien el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está obligado a velar por el cumplimiento al principio de paridad en la postulación de candidaturas al Senado de la República, lo cierto es que, dadas las circunstancias particulares del caso, y previo a la emisión del acuerdo controvertido, debía armonizar dicho principio con los correspondientes a la autoorganización y autodeterminación del partido político ahora recurrente", establece el acuerdo.

El 21 de marzo, el Consejo General del INE determinó cancelar ambas candidaturas con el argumento de que se le advirtió al partido que en entidades donde tienen competitividad no cumplían el 50 por ciento de lugares para mujeres.

Debido a que los emecistas no realizaron cambios, el organismo realizó un sorteo.

Fuentes considera que este recurso fue inconstitucional.

"En ese sentido, este órgano jurisdiccional determina que las listas de las fórmulas de candidaturas al Senado de la República, correspondiente a los estados de Jalisco y Campeche deben quedar de la siguiente manera: En Campeche. Primera fórmula: Eliseo Fernández Montufar y Segunda fórmula: Dulce María Dorantes Cervera. En Jalisco. Primera fórmula: Alberto Esquer y Segunda fórmula: Mirza Flores", propone.