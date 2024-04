Preguntas en debate, inquietudes ciudadanas, dice INE a AMLO

Ciudad de México.- Luego de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a las preguntas del debate presidencial, consejeros del INE le respondieron que éstas fueron inquietudes concretas de los ciudadanos.

E incluso, le afirmaron que en unos días, cuando Signa Lab entregue su informe, podrá revisarlo para confirmar que fueron "personas reales" las que hicieron los cuestionamientos.

"Hay una trazabilidad clara para saber cómo fue, no quiénes hicieron las preguntas, sino de dónde vienen las preguntas y, por lo tanto, es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas a capricho por consejerías o por nadie, ni siquiera por el propio Signa Lab.

"Es una afirmación que carece de sustento", recriminó el consejero Martín Faz.

Esta mañana, el primer mandatario aseguró que los temas que usan medios de comunicación para atacarlo, los usó el INE para hacer "una supuesta consulta a los ciudadanos", y permitió a los moderadores el "privilegio" de elegir los cuestionamientos.

"Qué mal estamos en salud, qué mal en educación, qué mal en todo", ironizó.

Las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala y Carla Humphrey insistieron que el INE ha sido muy transparente en el proceso de los debates, y las preguntas reflejan la visión e inquietud ciudadana.

"Estas preguntas, como van a ocurrir para el segundo debate, fueron hechas por la ciudadanía, e incluso, por jóvenes menores de 18 años y es el sentir de la ciudadanía, es lo que la sociedad quiere escuchar de las candidaturas. Es lo que realmente está cuestionando la gente, no fueron hechas por la moderación", advirtió Ravel.

Zavala añadió: "Hubo una garantía de que las personas que preguntaron eran personas reales. Eso también se cuidó. Por eso se contrató a ITESO, son las personas las que están preguntando, esos temas los colocaron las personas, y además, fue regionalizado (norte, centro y sur del país)".

Desconocían candidatas formato, responsabilidad de partidos

Luego de que las candidatas presidenciales, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, acusaron que se cambió el formato y se inconformaron por la moderación y reglas, consejeros electorales les advirtieron que todo se realizó conforme lo aprobado por sus propios partidos.

Incluso, los integrantes de la Comisión de Debates les aseguraron que los formatos para el segundo y tercer debate ya están aprobados por sus partidos y el Consejo General, por lo que no habrá cambios.

"Respecto de la escaleta, en ningún momento la escaleta que repartió y aprobó el Instituto dice: 'tiempo libre'. Dice: 'Cinco minutos, bolsa de tiempo'. Y se estableció que, una persona moderadora iba a abrir con una pregunta esta bolsa de cinco minutos a quién le iba a hacer la pregunta en específico o a quién le iba a dar el uso de la voz.

"Desde el mes de noviembre establecimos las reglas básicas para los debates, y en el mes de diciembre los formatos, no los aprobamos ayer", reclamó Humphrey.

El consejero Faz afirmó que durante los ensayos se detectó que era muy cargado hacerle tres preguntas a los candidatos en esa bolsa de tiempo, por lo que se sugirió a los partidos hacer un ajuste a la escaleta, pero éstos se negaron.

Insistieron en que desde noviembre también se aprobó la moderación activa, que implicaba que los conductores contextualizaran las preguntas, hicieran preguntas directas o de contraste, y ningún partido se quejó.

Esto, argumentaron, para que la ciudadanía vea debates más dinámicos, no acartonados y que los candidatos sólo den propuestas memorizadas.

Consideraron que los candidatos sí tienen que utilizar el set para ensayar.

Sheinbaum no asistió, y Gálvez y Álvarez Máynez sí acudieron el sábado al INE, pero sólo recorrieron el escenario.

'Asumimos fallas técnicas'

Los consejeros reconocieron que sí hubo fallas técnicas que deben ser sancionadas, y la empresa debe dar garantías que no se repetirán los errores.

La consejera Ravel afirmó que pidieron a las productoras Full Circle y MVS una carta en la que se especifique cómo mejorarán los cronómetros, iluminación, manejo de cámaras y sonido.

Entre las propuestas es que exista un cronómetro emergente, si los individuales fallan.

"No soslayamos la responsabilidad que tenemos, la asumimos, y estamos viendo qué hacer para los siguientes debates, cómo tener mucho mayor cuidado en diversos temas, cómo hacer estas pruebas, ensayos, etcétera, y todo lo que se requiera de manera anticipada; como lo hicimos, aunque sí, no estamos exentos de estas eventualidades que puedan pasar al aire, y trataremos en la medida de las posibilidades del INE que no vuelvan a suceder", añadió Humphrey.