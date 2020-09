Prevalecieron criterios políticos en OMC, asegura Jesús Seade

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, aseveró que prevalecieron criterios políticos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuando se decidió eliminar su candidatura.

En conferencia de prensa señaló que no obtuvo el apoyo unánime de Europa, lo cual afectó para que continuara en la contienda, y detalló que los países europeos decidieron seguir "criterios de corrección política" al cerrar filas con una candidata mujer o un candidato de África.

"Se decidió seguir otros criterios. Son criterios muy importantes. Si el cielo está azul, claro que es importante darle la dirección a un africano o a una mujer", señaló.

"Pero si el cielo no está azul, y hay una tormenta, que es lo que ha estado viviendo la OMC durante 25 años, pues habría que privilegiar el hacer la selección de la mejor persona para esto y punto, y yo creo que yo era una persona adecuada. Pero terminaron prevaleciendo los criterios políticos", añadió.

Aunque dijo respetar la decisión del organismo internacional, el funcionario mexicano calificó la determinación como rara.

"Fue una decisión un poco rara porque una buena candidatura debió de haber sido examinada en las vueltas interiores; no es cuestión de justicia, sino de hacer la mejor elección", manifestó.

"Creo que eso de América Latina fue un poco la forma de dar conducto a su visión estratégica. Lo que acordaron los europeos fue apoyar una candidatura africana o mujer, esa fue la posición, el decir que un latinoamericano no es una forma de cargar la decisión en la dirección de su preferencia. Este candidato no es africano, no es de color, no es mujer, pero era difícil decir que esos eran los criterios que aplicaron de manera rigurosa", agregó.

Seade destacó que tuvo apoyo de al menos tres de los cuatro países más importantes de la OMC: Estados Unidos, China y Japón.

Por otro lado, aseveró que, a pesar de su eliminación, México ganó una proyección fantástica gracias a su campaña.

"Fue una presentación que en todo el planeta se tomó en cuenta. Para México fue algo bueno, fue proyección. Hubo contacto con una infinidad de países y fue un extraordinario ejercicio de diplomacia", afirmó.

Seade era el único latinoamericano entre los ocho candidatos iniciales que se habían presentado para reemplazar al brasileño Roberto Azevêdo, quien dirigió la OMC durante siete años y renunció un año antes de concluir su segundo mandato para trabajar en la multinacional Pepsi.

También han quedado fuera de la carrera Tudor Ulianovschi, candidato de Moldavia, y Abdel-Hamid Mamdouh, de Egipto.

Han pasado a la segunda fase de selección Yoo Myung Hee (Corea del Sur), Mohammad Maziad Al-Tuwaijri (Arabia Saudita), Amina Mohamed (Kenia), Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) y Liam Fox (Reino Unido).