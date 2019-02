Presentará oposición contrapuesta educativa

Ciudad de México— Los coordinadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentarán este miércoles una iniciativa en materia educativa que busca sustituir la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista por REFORMA, la diputada priista Cynthia López aseveró que la iniciativa, realizada por especialistas y respaldada por 45 organizaciones de la sociedad civil, preserva aspectos de la reforma educativa de 2013.

Del mismo modo, dijo, conserva aspectos de la propuesta del Ejecutivo federal, pero a su vez busca fortalecer otros elementos que ninguno de los otros dos textos considera.

"Con esta propuesta, la Oposición y la sociedad le hacen contrapeso al Gobierno", expresó.

La contrapropuesta, en poder de REFORMA, afirma que aunque la reforma educativa de 2013 tuvo avances en hacer explícita la obligación del Estado de ofrecer una educación sustentada en los principios de calidad y equidad, y en reivindicar la rectoría del Estado en materia educativa, tuvo imperfecciones en la implementación y atravesó por múltiples cuestionamientos.

Ante ello, los especialistas buscan que en este nuevo proceso de rediseño constitucional se incorporen componentes que contribuyan a la mejora continua de la educación, se mejoren elementos imperfectos del texto vigente y se mantengan aquellos que han contribuido objetivamente a robustecer el Sistema Educativo Nacional.

Mientras que en la iniciativa propuesta por López Obrador se eliminó por completo el hecho de que el ingreso al servicio docente y la promoción de maestros se lleve a cabo mediante concursos de oposición, los expertos proponen que se conserve esta parte del texto actual de la Constitución y que ambos procesos se realicen mediante una evaluación que tome en cuenta el contexto demográfico, social y económico de los docentes.

"La rectoría del Estado descansa sobre diversos componentes, entre los que destacan la actualización y formación continua de las y los maestros; la evaluación de los componentes del SEN, que aporte elementos para su mejora permanente, y los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de la carrera docente", aseveraron en la exposición de motivos de la propuesta.

En el documento también se sugiere mantener la autonomía constitucional del órgano que evalúe las políticas públicas en materia educativa.

En la iniciativa propuesta por el Ejecutivo federal se elimina al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y propone la creación del Centro para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que sería un órgano sólo con autonomía técnica.

La nueva redacción señala que el Estado contará con un Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Este, se argumenta, tendrá por objeto mejorar de forma constante la educación a partir de evaluar los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria, y media superior, además de la educación inicial.

Por otro lado, la nueva iniciativa conserva la propuesta de López Obrador de eliminar la evaluación del desempeño ligada a la permanencia, pues reconoce que los docentes son agentes primordiales en la transformación de la educación y que, con base en ello, se reconoce su derecho a que les sea garantizado el acceso a un sistema permanente de actualización y formación continua.

"La propuesta elimina la evaluación del desempeño ligada a la permanencia, toda vez que su aplicación, en los términos del texto vigente, ha sido identificada como un elemento punitivo, diluyendo su función diagnóstica y formativa orientada a la mejora de la práctica docente", se señala.

Los expertos, agrupados en Red Educación y Derechos, consideraron que aunque la iniciativa presidencial incluye temas relevantes, no va a fondo para mejorar la educación en el País.

"En la propuesta del Ejecutivo se desdibuja un poco la rectoría del Estado, por eso pensamos que más importante que sólo hacer señalizaciones era mejor presentar una iniciativa completa", indicó Alma Maldonado, investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Marco Fernández, académico del Tecnológico de Monterrey, detalló que algunas afirmaciones en la exposición de motivos de la propuesta del Presidente son imprecisas.

"Vemos que hay muchos aspectos poco sustentados en la realidad. Al País lo que le urge es que en vez de reinventar la educación, es aprender de los errores, mantener aspectos que sí han servido y utilizar los indicadores para mejorar", manifestó en entrevista telefónica.

"Desde nuestro punto de vista, mucho de esto no está presente en la iniciativa del Presidente. No hay bases empíricas que sustenten las afirmaciones que se hacen".