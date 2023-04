Preocupa a productores falta de financiamiento rural

Ciudad de México.— Para los productores agropecuarios del País, la extinción de Financiera Rural de Desarrollo (FND) representará mayor dificultad para la obtención de créditos, en especial para los de menor tamaño que sólo tienen financiamiento por medio de la banca de desarrollo.

Heriberto Hernández, presidente de la Organización de Porcicultores de México, señaló que si bien los productores de cerdo no son clientes de Financiera Rural, sino de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), la preocupación ante la desaparición de FND será la falta de financiamiento al sector primario.

PUBLICIDAD

"Habría que reforzar a FIRA, porque si le van a dejar toda la carga del sector, por la experiencia que tenemos con esta institución creemos que es una gran institución, pero tiene que ser reforzada por el Gobierno para atender todas las necesidades del sector", explicó.

Aseguró que los actuales programas de apoyo agropecuario son subsidios que privilegian el autoconsumo, dejando sin opciones al sector productor.

"Programas para los productores y para el sector porcino no tenemos uno sólo, tenemos para el autoconsumo, la familia, pero no para el productor, ese productor que genera su auto empleo, no hay un sólo apoyo", mencionó el titular de Opormex.

Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche), expresó que como banca de desarrollo Financiera Rural se enfocaba en atender a los productores de menor tamaño con créditos desde 250 mil pesos, mientras que los de mayor tamaño acuden a FIRA.

Para el representante lechero, el aumento en la cartera vencida de Financiera Rural, uno de los argumentos del Ejecutivo para su extinción, refleja la compleja situación que los productores mexicanos enfrentan ante la falta de apoyos focalizados.

"El hecho de que hay un volumen tan grande de impago nos da una lectura de lo difícil que han sido los últimos años con el incremento de costos de producción, la caída en precios, la inflación, la pandemia y no ha habido apoyos financieros de ningún tipo para el sector", dijo.

Consideró que ante la intención de cierre de una institución de financiamiento, el Gobierno debe tener lista una alternativa para no desentender la producción agropecuaria e incumplir con los objetivos de Seguridad Alimentaria.

"Una de las demandas del sector agropecuario es la falta de créditos a tasas competitivas, y si con la Financiera no se lograba este objetivo, hoy si no se genera un nuevo mecanismo para atender a este tamaño de productores, va haber limitaciones y va a poner en riesgo buena parte de la capacidad productiva del País", sentenció el empresario lechero.