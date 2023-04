Avanza reforma que permite a ISSSTE cobranza hipotecaria

Ciudad de México.— Las Comisiones Unidas de Vivienda y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados avalaron modificaciones a la Ley del ISSSTE que le permiten al Instituto solicitar de manera unilateral el descuento de hasta el 30 por ciento del salario de los trabajadores al servicio del Estado para el pago de sus créditos hipotecarios.

El dictamen que fue enviado a la Mesa Directiva se aprobó luego de que la mayoría rechazó algunas de las reservas presentadas por el PAN para eliminar lo que consideraron como una versión de la "cobranza delegada", ahora en créditos para la vivienda.

Los legisladores desecharon también una reserva para establecer que los créditos hipotecarios de los trabajadores se otorgarán en pesos y no en UMAS, como actualmente ocurre.

Las modificaciones avaladas plantean que el Instituto podrá solicitar a la dependencia o entidad para la cual labora la persona acreditada, descontar hasta el 30 por ciento de la pensión, el sueldo básico o de la cantidad que resulte de sumar el sueldo básico y las compensaciones.

Además, señala que cuando el crédito se haya originado como pensionado, el descuento podrá ser de hasta el 20 por ciento de la pensión.

"La solicitud del Instituto será suficiente para que la dependencia, entidad o institución pensionaria quede obligada a realizar el descuento", señala.

De acuerdo con el proyecto, en caso de que una omisión sea atribuible al trabajador o pensionado, se realizará el cálculo de los intereses generados, actualizaciones y capital adeudado y el Instituto será el que solicite el descuento. En caso de que no sea su responsabilidad, no le serán reclamables intereses, cargos o adeudos extraordinarios.

Además, señala que la tasa de interés deberá ser menor al promedio cobrado por la banca comercial para créditos hipotecarios y que las cantidades que se descuenten serán correlativas a la referencia sobre la cual se otorgó, es decir, el salario básico, pensiones y, en su caso, la suma de compensaciones correspondientes.

Establece también que los trabajadores podrán decidir si su crédito se otorga en pesos o en UMAS y que cada uno de ellos contará con un plazo que no podrá exceder de 30 años y, transcurrido ese tiempo, el Instituto, a través del Fondo de Vivienda, liberará el saldo pendiente, excepto en casos de pagos omisos o cuando se haya pactado la reestructura del crédito.

La diputada de Morena, Susana Prieto, indicó que el mecanismo de cobro planteado por el dictamen es una cobranza delegada, por lo que se dijo a favor de eliminarlo.

"Yo estaría de acuerdo en votar si se eliminara la cobranza delegada. A mí me parece que el Fondo tiene suficientes recursos para eliminarla y para realizar la cobranza desde el fondo y no a través de los despachos de la cobranza delegada, que han sido el mayor martirio que han tenido los deudores, no sólo del Fovissste sino del Infonavit durante años y los Gobiernos neoliberales", dijo.

Prieto advirtió también que le preocupa de sobremanera el tope de intereses establecido por el dictamen, el cual plantea que sea inferior al determinado por la banca comercial.

Explicó que ya existe un tope establecido por ley del 9 por ciento, que podría aumentar si se aprueba un nuevo ordenamiento, lo que viola el principio que señala que no debe haber lucro en materia de vivienda.

Otro punto en el que también se dijo en desacuerdo es que el dictamen permite considerar las compensaciones de los trabajadores.

"Les están vendiendo como una gran opción el hecho de que ustedes también comprometan sus compensaciones y yo creo que deberían de limitarse los descuentos única y exclusivamente al 30 por ciento del salario base y no involucrar de ninguna manera las compensaciones, porque eso va a ser, sobre todo en el caso de los pensionados, que sigan sin recursos para poder subsistir", advirtió.

El panista Mario Riestra lamentó que la mayoría insista en la cobranza delegada, ahora para el tema de vivienda, y reiteró que una medida de este tipo sería inconstitucional, porque la Carta Magna señala que el salario es inembargable.

"Esta medida es inconstitucional, es cobranza delegada y ustedes podrán decir, 'pero es vivienda', cobranza delegada, inconstitucional, 'pero menor al 30 por ciento de interés', la Constitución no distingue la tasa de interés, es inconstitucional, 'pero para una institución pública', tampoco distingue la Constitución, sigue siendo inconstitucional y, perdón, hablamos de neoliberalismo, nada más neoliberal que la cobranza delegada", sostuvo.

La petista Lilia Aguilar, presidenta de la Comisión de Vivienda, rechazó que el descuento automático de los créditos a solicitud del Instituto sean cobranza delegada y aseguró que este esquema ya está contemplado en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Esto no es cobranza delegada, podemos estar o no de acuerdo en que los descuentos se hagan de esta manera, pero está todo el entramado legal para que así sea", dijo.

Las comisiones unidas avalaron únicamente la reserva presentada por el panista Éctor Ramírez, para establecer en un transitorio que el Fondo de Vivienda deberá rendir cuentas a la Cámara de Diputados cada dos años a partir de un informe.