Preocupa a IP tema laboral con AMLO

La inestabilidad laboral en el País es el tema que más preocupa al sector privado en el balance de los primeros 100 días del Gobierno Andrés Manuel López Obrador.

Líderes empresariales consultados destacaron la disciplina fiscal del Gobierno y la propuesta de lucha contra la corrupción como temas positivos. Pero, el que les genera mayor resquemor es el tema laboral, derivado de las huelgas en Matamoros, Tamaulipas, que han afectado al sector maquilador.

"Ojalá los 100 días sirvan para hacer una revisión y que ellos mismos vean cómo están funcionando, cómo están sus equipos empezando a aterrizar, cómo están conociendo la problemática que el país puede tener. Y es buen momento para que se ratifiquen o se rectifiquen algunas decisiones. (Por ejemplo) Cómo estamos viendo la política laboral, cómo estamos analizando los procesos de licitaciones", subrayó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Entre las cosas positivas, consideró, está el crecimiento de la confianza del consumidor y el gasto público.

"Hay cosas destacables, primero la confianza en el País ha crecido enormemente y refleja el hecho de que el País está creyendo, tiene una expectativa mejor. Este es el numero más alto que hemos tenido de confianza ciudadana, esto es muy importante para un gobernante y el país y un empresario.

"El gasto público ha estado de acuerdo a lo presupuestado, no se ha asumido ninguna deuda adicional y los números de lo que se ha publicado son plausibles, el gasto público no solo está dentro del presupuesto sino ha bajado", opinó el líder empresarial.

Por su parte, Claudio X. González, ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios, destacó la inestabilidad laboral que se ha vivido en Matamoros a raíz de una serie de huelgas que ya dejaron como resultado cientos de despidos.

"Inquieta mucho el hecho de que podemos tener inestabilidad laboral y si llega a ocurrir, entonces no es factible lograr ni 4, 3 o 2 por ciento de crecimiento. Si se da una inestabilidad laboral vamos a tener problemas muy serios y es algo que no podemos permitir que exista en el País", señaló González.

En contraste, el empresario destacó la disciplina fiscal y la lucha contra la corrupción como temas importantes.

A su vez, José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio y Servicios, dijo que algunas decisiones tomadas durante este periodo podrán tener consecuencias en el futuro.

"Medidas como la cancelación del aeropuerto, el desabasto de gasolina por el combate a robo de combustible, el bloqueo de vías férreas y los problemas laborales, son sucesos que marcan el inicio de la Administración y que tendrán repercusiones para todo el año y esperemos que se puedan remontar en los años siguientes", externó.

Subrayó que se debe poner atención en las cancelaciones de proyectos dedicados al emprendimiento, como el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), y en la promoción de México en el ramo turístico, una vez que se liquidó el Consejo de Promoción Turística.