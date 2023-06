Posponen audiencia intermedia por L12 hasta septiembre

Ciudad de México.- La audiencia intermedia en la que se llevaría a cabo el desahogo de pruebas por el colapso de la Línea 12 del Metro fue suspendida hasta el 8 de septiembre.

Se preveía que fueran admitidas las pruebas de parte de la Fiscalía, defensa y asesoría jurídica, no obstante, debido a que no todas las partes tuvieron acceso a las mismas fue diferida, indicó Gabriel Regino, defensor de ex funcionarios imputados como Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro.

"Lo sentimos por las víctimas", dijo, pues señaló no van a obtener nada de las imputaciones hechas a sus defendidos, pues dijo no son responsables.

Advirtió que el juicio podría iniciar hasta dentro de tres años o más por la gran cantidad de amparos que han interpuesto como defensa de los ex funcionarios de proyecto Metro que impiden que se resuelva.