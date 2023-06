Dan primera suspensión contra reforma minera de 4T

Ciudad de México.- Un juez federal concedió hoy la primera suspensión parcial contra la reforma a la Ley Minera, impulsada por el gobierno y aprobada en fast track por el Senado en su última sesión del periodo de sesiones en abril.

Ulises Rivera González, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, otorgó a First Majestic Plata una suspensión provisional contra el artículo quinto transitorio de la reforma, que es uno de los que pueden impactar de inmediato a las empresas del sector.

"Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente decreto", ordena el transitorio.

First Majestic, filial de un consorcio canadiense, probó al juez que tiene solicitudes en trámite ante la Secretaría de Economía, de ahí la procedencia de la suspensión.

"La quejosa no pretende la paralización de alguna obligación, deber, restricción o medida concreta, más bien, lo que busca con la medida cautelar es que no se ejecute el tercer párrafo del artículo quinto transitorio, es decir, que no se deseche sin mayor trámite la solicitud de concesión en materia minera solicitada por ésta", explicó el juez.

"De ahí que se considere factible conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus funciones no apliquen a la quejosa el tercer párrafo del quinto transitorio, de modo que su solicitud de concesión no sea desechada ni se considere desechada por la sola entrada en vigor de la norma", agregó.

First Majestic del Toro, también filial de la misma empresa, promovió otro amparo con el mismo propósito, pero la jueza Yadira Medina consideró que el asunto debe tramitarse en Zacatecas.

Otro amparo de First Majestic, que impugna todo el decreto que reformó más de cien porciones de la Ley Minera, fue desechado hoy por el juez Martín Santos, quien lo consideró notoriamente improcedente.

Si bien el juez no publicó su sentencia, lo más probable es que considera que la reforma no es autoaplicativa, es decir, para promover amparos en su contra se requieren actos concretos de aplicación por parte de las autoridades.

Primero Empresa Minera, otra firma que acumula conflictos con el gobierno, ya también presentó un amparo contra esta reforma, y también lo hicieron Compañía Minera de Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines; Minera El Pilón y Minera Mexicana La Ciénaga, propiedad de la firma Fresnillo PLC, pero sus demandas aun no han sido admitidas.

Primero es actualmente propiedad de First Majestic, que en marzo de 2021 inició un arbitraje comercial para reclamar 500 millones de dólares al Estado Mexicano, por un conflicto con el SAT que se arrastra desde el sexenio pasado. El caso aún está en litigio.

Más allá de los amparos, los partidos de oposición han advertido que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia esta y otras reformas aprobadas en fast track por Morena y sus aliados en el Senado, durante la madrugada del 28 de abril, buscando que sean anuladas por vicios de procedimiento.